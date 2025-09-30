El incómodo momento que vivió Daniel Scioli en La Rural: "La peor gestión turística de la historia"

Un fuerte cruce político se vivió en la Feria Internacional de Turismo (FIT) que se desarrolla en el predio de La Rural , en Palermo. El intendente de Termas del Río Hondo , Jorge Mukdise , echó del stand de Santiago del Estero al secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli , en medio de reproches por la falta de apoyo al destino termal.

El jefe comunal relató que no quiso permitir que Daniel Scioli se sacara una foto en el espacio de la provincia y lo enfrentó con duras acusaciones. "Sos la peor gestión turística de la historia", le lanzó cuando el funcionario nacional se acercó al puesto.

En declaraciones posteriores, Mukdise explicó los motivos de su reacción: "La verdad que no deseaba estar en el stand cuando pasara el secretario de Turismo de la Nación. No quería que se saque una foto con Las Termas porque como destino nunca nos ayudó desde que está en la cartera de Turismo".

El intendente insistió en su malestar: "Reconozco que me exacerbé, lo vi muy suelto y me puso muy mal su presencia porque desde que está al frente de la cartera de Turismo no hizo nada por nuestro destino. Le dije que visite otras provincias, pero no tenía derecho a estar en nuestro stand".

El episodio generó sorpresa entre los asistentes y dejó en evidencia la tensión entre dirigentes locales y el Gobierno nacional respecto al apoyo y la promoción de los destinos turísticos del interior del país.