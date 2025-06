El "gusto amargo" de Alfredo Cornejo por la condena a Cristina Kirchner

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se mostró este jueves satisfecho por la condena judicial contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y si bien señaló que las instituciones "están funcionando", aseguró que tiene aún un "gusto amargo" respecto a la deliberación pública en torno a su victimización.

En diálogo con la prensa tras un acto del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el mandatario provincial sostuvo que no le satisface "la deliberación pública acerca de su victimización. Como que hay una conspiración alrededor de eso, cuando en realidad es evidente que no se ha defendido bien de las acusaciones que tenía", señaló.

Cornejo dijo que "es evidente que no se ha defendido bien de las acusaciones que tenía, no ha contestado las cosas que le han preguntado en primera instancia, en segunda instancia y en la propia Corte. Y esas 27 páginas, si se toman el trabajo de leerlas, van a ver que explican los jueces que no contestó las cosas que se le imputaban", marcó.

Cristina Kirchner, en la cumbre del PJ Cristina Kirchner, en la cumbre del PJ Sin embargo, agregó que ha surgido un mensaje político "de victimización, y entonces estamos mal porque las 2.000 o 3.000 personas que van a su casa a vitorearla, tienen una parte del mensaje que es que es víctima; y un conjunto de argentinos cree que es culpable sin deliberar cuáles son las causas de la imputación y por qué se la condenó", advirtió.

"Quisiera que quedara infinitamente más claro para todos y sea cosa cerrada, absolutamente cerrada, porque me parece que es ejemplar que los juicios empiecen y terminen. Si la hubiesen absuelto, porque contestó las pruebas, a lo mejor no me gustaría a mí, pero no importa lo que me guste a mí, sería como un cierre también", sostuvo, y sintetizó que si bien el resultado de la Corte ha sido "positivo", queda "ese gusto amargo".