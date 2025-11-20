El Gobierno dispuso el regreso de la embajadora María Gabriela Quinteros desde la sede en México hacia la Cancillería, por razones de servicio y mediante decreto oficial.

El Gobierno solicitó el regreso de una importante figura desde México a Cancillería.

La Casa Rosada oficializó el traslado de la ministra plenipotenciaria María Gabriela Quinteros, quien regresará desde la Embajada argentina en México para reintegrarse al Ministerio de Relaciones Exteriores. La decisión quedó formalizada a través del Decreto 826/2025, publicado este miércoles.

El decreto del Gobierno que marca el regreso de Quinteros al país Según el texto oficial, el cambio responde a "razones de servicio" y se enmarca en las facultades del Poder Ejecutivo contempladas en el artículo 99 de la Constitución Nacional. Quinteros había sido designada embajadora extraordinaria y plenipotenciaria en México en marzo de 2024.

La medida establece que los gastos del traslado serán afrontados por las partidas correspondientes a la Cancillería. El decreto también confirma la intervención de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en el proceso administrativo.