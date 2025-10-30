El Gobierno renovó por dos años el contrato más caro del Estado

El Gobierno de Mendoza contrató en forma directa a la empresa Provincia ART SA para garantizar la cobertura de ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) para todos los empleados públicos de la provincia. Se trata de la renovación del contrato más oneroso del Estado provincial que implica el desembolso de más de $93 mil millones para los próximos dos años.

A través del Decreto Nº 2001, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo aprobó la contratación en forma directa por el plazo de 2 años con opción a extenderlo por un año más a la firma Provincia ART SA .

La empresa se encargará del servicio de cobertura de una ART para el personal de la Administración Pública Central, Entes Descentralizados y Autárquicos de la Administración Pública Provincial que se adhieran a la presente contratación. Asimismo, la cobertura también alcanzará a los integrantes de la Federación Mendocina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la provincia.

Provincia ART SA era la empresa que venía prestando el servicio que venció el 30 de septiembre, por lo que el Gobierno decidió avanzar en un proceso de contratación directa y renovó el vínculo con esta aseguradora.

El Gobierno provincial destinará $93.769.248.340 por el término de 2 años a partir del 1 de octubre de 2025 en este contrato, que será el más oneroso del Estado mendocino.

En detalle, se gastarán $12.622.783.430 en el año 2025, mientras que en el 2026 planea destinar $ 46.884.624.170 y para el 2027 un total de $ 34.261.840.739.

Bomberos Voluntarios Ciudad Mendoza (6).JPG La cobertura alcanzará también a la Federación Mendocina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de Mendoza. Maximiliano Ríos/MDZ

Por qué logró este contrato Provincia ART SA

En el decreto firmado por el gobernador Cornejo y los ministros de Hacienda, Víctor Fayad, y de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, se detalla cómo fue el proceso de selección de Provincia ART SA para brindar la cobertura a los estatales.

Se presentaron cotizaciones de referencia de un total de cuatro aseguradores que fueron Experta ART, Federación Patronal Seguros SAU, Prevención ART SA y Provincia ART SA.

Esta última fue la que ofertó una menor alícuota para quedarse con la contratación e incluso fue menor a la actualmente vigente.

“Provincia ART SA ha ofertado una disminución de su alícuota vigente, llevando la misma del 2,72% al 2,45%, importando ello una reducción del 9,93% de la misma”, expresa el decreto y agrega que la empresa también “ha ofrecido una reducción de 20.000 días en concepto de Incapacidad Laboral Transitoria no reclamables”,

Entre otro de los aspectos destacados, señalan que se “continúa con el mecanismo del pago de ILT por parte del Gobierno de la Provincia de Mendoza por cuenta y orden de la A.R.T., no generando ningún perjuicio para el empleado en la percepción de los montos mensuales en concepto de prestaciones dinerarias y la situación de no generar un cambio en la prestadora del servicio de aseguradora de riesgo del trabajo, se considera conveniente la oferta efectuada por Provincia ART SA”.

Por otro lado, el Gobierno provincial resaltó que la aplicación de la nueva alícuota del 2,45% generará un ahorro presupuestario estimado anual de $ 4.478.736.068.

De esta manera, la nueva contratación será de 24 meses, con opción a ser prorrogado en forma automática pro 12 meses más, con una alícuota del 2,45% y 209.000 días de ILT de franquicia.