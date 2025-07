El Gobierno reculó y no seguirá la sugerencia de Federico Sturzenegger de no vetar el proyecto de los gobernadores

El Gobierno no cederá un centímetro, sea ante la oposición más dura o frente a los gobernadores que supieron ser aliados. Por estas horas, la decisión en Casa Rosada es vetar todas las leyes que bajo su cosmovisión atenten contra el equilibrio fiscal , incluso aquellas impulsadas por las provincias y que uno de los ministros favoritos de Javier Milei , Federico Sturzenegger , veía con buenos ojos.

El autor del interrogante fue uno de los ministros más congraciados de Milei, el 'Coloso' Federico Sturzenegger, que desde su rol como titular de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado había asegurado que, "si el presidente lo consultara, le diría que no vete" el proyecto sobre los ATN.

"Yo digo que esto cambia todo si se aprueba. De hecho, si el presidente me consulta, yo le diría que esta no la vete. Desde la Constitución del 94, hay mucha discusión sobre si la Coparticipación la puede cambiar el Congreso o no. En general, se dice que si se cambia la Ley de Coparticipación se necesitaría que cada una de las provincias lo ratifique. El Senado acaba de validar que la ley de coparticipación se puede cambiar con una ley simple del Congreso", había explicado Sturzenegger este domingo en LN+.