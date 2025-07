Federico Sturzenegger explicó qué proyecto aprobado en el Senado no vetaría y por qué

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado , Federico Sturzenegger , habló sobre los proyectos aprobados por el Senado la semana pasada y reveló que no vetaría uno de ellos.

Sobre lo aprobado en el Senado, Sturzenegger, insistió en que se incluyó un artículo que habilitaba al Gobierno nacional a disponer de un porcentaje de los fondos para casos de emergencia, como el reciente desastre en Bahía Blanca: "Ahora quieren distribuirlo también. Entonces, ¿por qué digo que si me lo consultara el Presidente Javier Milei no la vetaría? Porque esto resolvería la discusión de si la Ley de Coparticipación la puede cambiar el Congreso o no".