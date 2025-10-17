El Gobierno ratificó el convenio para obras viales claves en el sur provincial

El decreto ratifica el convenio entre el Gobierno provincial y la Dirección de Vialidad para repavimentar más de 180 kilómetros en las rutas 153 y 171.

El acuerdo forma parte del plan de obras financiadas por el Fideicomiso de Resarcimiento de la Promoción Industrial.

El Gobierno de Mendoza ratificó, mediante el Decreto Nº 2191, el Convenio Específico de Asignación de Recursos destinado al proyecto de repavimentación de las Rutas Provinciales 153 y 171, que conectan los departamentos de Santa Rosa y San Rafael. La medida, firmada por el gobernador Alfredo Cornejo, fue publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Según el texto oficial, el acuerdo involucra tres obras principales:

Ruta 153 – Tramo I: Las Catitas – Ñacuñán (departamento de Santa Rosa).

Ruta 153 – Tramo II: Ñacuñán – Monte Comán (Santa Rosa – San Rafael).

Ruta 171: Monte Comán – Real del Padre (San Rafael). Obras clave para la conexión productiva del sur mendocino De acuerdo con los dictámenes técnicos incluidos en el expediente, la Ruta Provincial 153 —con una extensión de 145 kilómetros— cumple un papel central en la conexión entre las zonas productivas del Este y el Sur provincial. Su repavimentación busca mejorar la transitabilidad, fortalecer la seguridad vial y optimizar el transporte de cargas pesadas, vital para las actividades económicas de la región.

Por su parte, la Ruta Provincial 171, de aproximadamente 35 kilómetros, es la continuación natural hacia el sur del corredor Norte–Sur de la red vial provincial. La obra prevé la repavimentación total del tramo entre Monte Comán y Real del Padre, sin intervenir en las zonas urbanas.

Financiamiento y objetivos del proyecto Las obras serán financiadas a través del Fideicomiso de Administración de los Fondos por Resarcimiento de los Daños de la Promoción Industrial, mecanismo que permite destinar recursos al desarrollo de infraestructura en distintas zonas del territorio mendocino. La Mendoza Fiduciaria confirmó la disponibilidad de fondos y otorgó el visto bueno para la ejecución.