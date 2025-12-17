El Gobierno publicó un mapa de impuestos en medio de la tensión fiscal con las provincias

El Ministerio de Economía lanzó una plataforma que expone tasas y tributos locales, con mapas comparativos en plena tensión fiscal entre Nación y provincias.

El Gobierno nacional presentó el portal de Transparencia Tributaria Municipal, una plataforma que detalla los impuestos cobrados por provincias y municipios. La herramienta incluye un mapa interactivo con tasas seleccionadas, bases imponibles y alícuotas, y se difunde en medio del debate político y fiscal entre la Nación y las jurisdicciones subnacionales.

Mapa de Transferencia Fiscal El nuevo Mapa de Transparencia Fiscal. Foto: Argentina.gob.ar Qué información incluye el portal oficial El anuncio fue realizado este miércoles por el Ministerio de Economía a través de un comunicado oficial. Según la información enviada a la Agencia Noticias Argentinas, el objetivo central del nuevo portal es fortalecer la transparencia fiscal en el ámbito de los gobiernos locales, mediante la publicación sistematizada de datos tributarios municipales de todo el país.

La iniciativa se materializa en el portal denominado Transparencia Tributaria Municipal, que reúne información detallada sobre distintos tributos aplicados a nivel local. El sitio permite acceder a datos comparables entre municipios y provincias, con foco en tasas seleccionadas que impactan tanto en actividades económicas como en contribuyentes individuales.

De acuerdo con el comunicado, la herramienta principal es el denominado Mapa Tributario Municipal. Este recurso permite identificar aspectos clave de los sistemas tributarios locales, entre ellos: