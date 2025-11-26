El Gobierno presentó la candidatura del argentino Rafael Grossi a secretario general de la ONU

“Es un honor y un privilegio presentar hoy la candidatura de Rafael Grossi al cargo de Secretario General de las Naciones Unidas”, escribió el ministro de Relaciones Exteriores y Culto en su cuenta de la red social X.

El exsecretario de Finanzas destacó que Grossi "es reconocido internacionalmente por la extraordinaria tarea que viene desempeñando como Director General del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) desde hace ya seis años, lo que demuestra su gran capacidad de liderazgo ante graves situaciones que afectan la paz y la seguridad internacional”.

“Estas herramientas son esenciales para ejercer el cargo de Secretario General en el actual escenario internacional, que está marcado por nuevos desafíos, en un momento en que, a 80 años de su fundación, la Organización de las Naciones Unidas necesita consolidar reformas que fortalezcan su eficacia y renueven su prestigio internacional”, finalizó Quirno.

Grossi presentó su candidatura en Buenos Aires en abril , la ratificó en agosto en Washington y a mediados de noviembre recibió el apoyo del gobierno de Italia.

El puesto quedará vacante en enero de 2027, momento que concluya el mandato de Antonio Guterres. El inicio del proceso electoral se concretará en las próximas semanas cuando la Asamblea General de la ONU publique la convocatoria oficial de aspirantes. Quienes sean candidatos, deberán presentar sus proyectos al frente del organismo internacional, y, acto seguido, será el Consejo de Seguridad, compuesto por 15 miembros, el sector debe recomendar un nombre a la Asamblea, que proclamará al nuevo presidente.

Quién es Rafael Grossi

Rafael Grossi es un diplomático argentino con casi 40 años de trayectoria en temas de no proliferación nuclear y desarme. Estudió Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) y se formó en la Graduate Institute of International and Development Studies de la University of Geneva, donde obtuvo su maestría y doctorado en Relaciones Internacionales, Historia Internacional y Política.

Desempeñó diversos cargos diplomáticos: ingresó al servicio exterior argentino en 1985, fue jefe de legación en Bélgica y Luxemburgo, representante ante la OTAN, y luego ocupó altos puestos en organismos internacionales como la Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPAQ) en La Haya entre 2002 y 2007.

Desde 2019 ocupa el cargo de Director General de la International Atomic Energy Agency (IAEA), siendo el sexto en su historia. Previamente había sido embajador argentino ante Austria y representante ante organizaciones internacionales en Viena (2013–2019), y desde 2010 a 2013 se desempeñó como Asistente de Dirección General y Jefe de Gabinete en la propia IAEA.