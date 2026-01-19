El Gobierno postergó el plazo de licitación de permisos en 17 áreas petroleras para atraer a más empresas

La Dirección de Hidrocarburos de Mendoza postergó el plazo de presentación de ofertas en el marco de la licitación para otorgar permisos de exploración y concesiones de explotación en unas 17 áreas petroleras , con el objetivo de que más empresas muestren su interés en los proyectos.

Se trata de las siguientes áreas: Atuel Exploración Sur, Atuel Exploración Norte, Boleadero, Calmuco, Chachahuen Norte, CN III Norte, Los Parlamentos, Puesto Pozo Cercado Occidental, Ranquil Norte, Río Atuel, Sierra Azul Sur, Zampal, Atamisqui, El Manzano, Loma Cortaderal-Cerro Doña Juana, Puesto Molina Norte y Puntilla del Huincán.

La nueva fecha límite para presentar ofertas es el miércoles 11 de febrero.

El director de Hidrocarburos, Lucas Erio, explicó que la decisión fue tomada en uso de las facultades que les otorgan los decretos 1908/2025 y 2241/2025 como autoridad de aplicación, y que fue motivada por la "complejidad" del procedimiento licitatorio, ya que se trata de una "convocatoria nacional, provincial e internacional".

"Decidimos prorrogar las fechas para darles tiempo a las empresas para que puedan presentar oficialmente el interés que nos vienen manifestando por estas 17 áreas”, agregó Erio.

YPF vende 14 áreas petroleras y reduce su participación en Mendoza. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Se postergó el plazo de la licitación en 17 áreas de Mendoza. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Dos de las áreas incluidas ya recibieron ofertas concretas. Hattrick Energy SAS ejecutó un Acuerdo de Evaluación Técnica (TEA) en Atuel Exploración Sur, con una inversión de USD 325.000, obteniendo derecho de preferencia en la licitación. Mientras que Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) presentó una iniciativa privada en Río Atuel, declarada de interés público, con una propuesta de USD 2,98 millones.

"Quienes impulsaron esas iniciativas pueden realizar la inversión inicial sobre la cual los demás oferentes podrán igualar o mejorar, manteniendo además el derecho a mejorar la oferta. Esto genera dinamismo en las inversiones, que es lo que buscamos sostener en la provincia", concluyó Erio.

Nuevos plazos para la licitación

El proceso licitatorio se desarrolla bajo el Pliego Modelo 2025, elaborado en julio pasado, lo que permite mayor flexibilidad normativa, seguridad jurídica y estímulos concretos para captar capital. Tras la decisión de la Dirección de Hidrocarburos, el cronograma de fechas queda dispuesto de la siguiente manera:

Compra de pliego: en Dirección de Hidrocarburos hasta 11 de febrero 2026 hasta las 13 hs.

Fecha de presentación de ofertas: 11 de febrero de 2026 hasta las 13 hs.

Fecha de apertura de sobre A: 11 de febrero de 2026 a las 15 hs.

Información disponible

Los interesados podrán solicitar toda la información técnica y legal del proceso licitatorio a través de los correos oficiales [email protected] y [email protected].