El Gobierno inició sanciones contra 15 sujetos por explotación ilegal de hidrocarburos en la plataforma continental

Luego de que la mesa política se reuniera este martes con la causa Malvinas como eje, el Gobierno de Javier Milei anunció el inicio de 15 nuevas sanciones contra personas y empresas que habrían violado las prohibiciones establecidas por el artículo 2° de la Ley N° 26.659 , vinculada con actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina.

La medida fue comunicada por la Oficina del Presidente de la República Argentina , que precisó que estos nuevos expedientes se suman a los procedimientos ya iniciados contra otros 45 sujetos. De esta manera, son 60 las personas humanas y jurídicas alcanzadas por las actuaciones impulsadas por el Gobierno.

Según el comunicado oficial, los involucrados estarían vinculados con el desarrollo ilegítimo de actividades hidrocarburíferas en espacios que la Argentina considera bajo su soberanía .

La administración de Milei sostuvo que la ampliación de los procedimientos representa un nuevo paso en su política de defensa de los derechos argentinos sobre los territorios y espacios marítimos en disputa. “ La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía ”, señaló el comunicado firmado por el Presidente.

En el documento, el Gobierno reafirmó además su posición respecto de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes . “Son de todos los argentinos, y nadie podrá disponer de sus recursos sin la autorización de nuestro país”, sostuvo la Oficina del Presidente.

Buscan identificar a todos los involucrados

El Ejecutivo explicó que la ampliación de los procedimientos responde a un trabajo de identificación de los distintos actores que participarían de la explotación de recursos hidrocarburíferos considerada ilegítima por la Argentina.

En ese sentido, anticipó que continuará con las tareas de investigación y que se iniciarán los sumarios correspondientes para sancionar a los responsables. Finalmente, el Gobierno aseguró que utilizará todas las herramientas disponibles para defender su posición.

“El Estado argentino reafirma su compromiso de agotar todas las instancias administrativas, diplomáticas y jurídicas a su alcance para que quienes hoy vulneran nuestra soberanía respondan por ello”, concluyó el comunicado.