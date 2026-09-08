Malvinas: el Gobierno redobla la apuesta y visitará el viernes las obras en la base naval en Ushuaia

En la mesa política se avanzó en la coordinación de los nuevos proyectos que anunció Javier Milei y se acordó recorrer el reinicio de los trabajos en el lugar.

El Gobierno sostendrá su agenda por la causa Malvinas y visitará este viernes el reinicio de las obras de la base naval de Ushuaia, que anunció Javier Milei en cadena nacional. En el marco de la reunión de la mesa política en Casa Rosada, el Ejecutivo coordinó nuevas acciones para sostener el reclamo por la soberanía de las islas.

En esta ocasión, participaron el ministro de Defensa, Carlos Presti, y el canciller, Pablo Quirno, quienes detallaron los avances del proyecto de ley que será presentado la próxima semana en la Cámara de Diputados. La iniciativa buscará profundizar y endurecer las sanciones a las empresas que realicen negocios en las Islas Malvinas, entre otros puntos.

Asimismo, el ministro Presti presentó el proyecto de la Base Naval Integrada y el Polo Logístico que se desarrollará en Tierra del Fuego. Ambos ministros visitarán la provincia este viernes para realizar una recorrida por la zona donde estará ubicado el obrador, con el objetivo de acelerar la construcción de la base integrada.

También se adelantó que, en las próximas horas, nuevas empresas internacionales que operan en las islas sin autorización serán sancionadas, luego de las primeras 45 que fueron notificadas el último fin de semana.

De qué otros temas se hablaron en la mesa política este martes Asimismo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, realizó un análisis sobre los distintos convenios viales que se vienen firmando con las diferentes provincias.