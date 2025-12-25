El Gobierno festejó la Navidad con un video con los granaderos como protagonistas

La Casa Rosada difundió un video en torno a la figura del Niño Jesús y el pesebre de la Casa Rosada.

En esta Navidad, el Gobierno difundió, a través de la cuenta oficial de la Casa Rosada en X, un video para transmitir un mensaje de paz y encuentro en una de las fechas más importantes para el credo católico. Los protagonistas fueron los granaderos a caballo.

Los Granaderos a Caballo y el Niño Jesús En la pieza audiovisual difundida se ve a tres integrantes del Regimiento recorrer los pasillo de la Casa Rosada, con una versión del villancico "Noche de Paz" de fondo. Uno de ellos lleva consigo la imagen del Niño Jesús. La secuencia termina con su colocación en el pesebre instalado desde el último 8 de diciembre.