El Gobierno decretó un importante aumento de sueldo para los militares: quiénes lo recibirán

Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 473/2026, mediante el cual se incorpora un nuevo suplemento salarial destinado al personal militar que posea títulos de educación superior, con el objetivo de incentivar la formación académica y fortalecer la profesionalización de las Fuerzas Armadas .

La medida modifica la Ley para el Personal Militar N°19.101 e incorpora el denominado "suplemento por título" como un suplemento general para todo el personal del cuadro permanente, siempre que la titulación sea afín a las funciones desempeñadas dentro de la fuerza correspondiente.

De acuerdo con el texto oficial, quienes cuenten con títulos de posgrado , especialización , maestría o doctorado percibirán un aumento salarial equivalente al 25% del haber mensual correspondiente a su grado. En tanto, los militares con títulos universitarios de grado de al menos cuatro años de duración recibirán un 15%, mientras que aquellos que posean tecnicaturas o títulos superiores equivalentes de dos años o más accederán a un incremento del 10%.

El beneficio no solo alcanzará al personal en actividad. El decreto también establece que el suplemento será extensivo a militares retirados y a familiares con derecho a pensión, siempre que el causante hubiera obtenido el título antes de pasar a retiro.

En los fundamentos de la norma, el Gobierno sostuvo que resulta "indispensable reconocer el esfuerzo que realiza el personal de las Fuerzas Armadas " y destacó que la formación académica contribuye tanto al desarrollo profesional como a una mejora en la calidad del servicio prestado.

Asimismo, el Ejecutivo argumentó que existe una "necesidad urgente de fortalecer la retención de personal altamente calificado" y atraer nuevos profesionales a las filas militares, especialmente en áreas estratégicas como ingeniería, informática, ciberseguridad, medicina, logística avanzada y derecho internacional humanitario.

Según el decreto, la falta de incentivos económicos para quienes obtienen títulos universitarios provoca una pérdida de recursos humanos especializados y afecta las capacidades institucionales de las Fuerzas Armadas en un contexto de modernización tecnológica.

La norma también elimina el anterior suplemento particular por título terciario, con el objetivo de unificar criterios y establecer un esquema de reconocimiento académico más amplio y homogéneo para todo el personal militar.

El nuevo régimen entrará en vigencia el próximo 1 de julio y será financiado con partidas presupuestarias del Ministerio de Defensa. Además, el Poder Ejecutivo deberá remitir el DNU a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su análisis, tal como establece la legislación vigente sobre los decretos de necesidad y urgencia.