El Gobierno consiguió que el régimen de Inocencia Fiscal II se convierta en ley
El nuevo régimen tributario obtuvo 44 votos afirmativos, 23 voluntades negativas y 0 abstenciones, dando lugar a la aprobación en general.
El nuevo régimen tributario obtuvo 44 votos afirmativos, 23 voluntades negativas y 0 abstenciones, dando lugar a la aprobación en general.
El Senado comenzó este jueves el tratamiento de Inocencia Fiscal II, una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei y que logró ser convertida en ley. El proyecto ya contaba con dictamen y obtuvo la aprobación de Diputados el 26 de agosto.
La propuesta elimina los topes de ingresos y patrimonio para acceder al régimen y modifica el concepto de “discrepancia significativa” entre lo declarado por los contribuyentes y la información detectada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Con 44 afirmativos, 23 negativos y 0 abstenciones, se aprobó en general el régimen de Inocencia Fiscal II.
La senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, respaldó el proyecto durante el debate en el Senado y sostuvo que la iniciativa busca modificar la relación entre los ciudadanos y el sistema tributario. "Estamos dando un paso importante para ser una Argentina simple y previsible", afirmó.
"Las familias van a poder usar sus dólares, con libertad total para poder usarlos" aseguró y cuestionó el rol que, según planteó, tuvo históricamente el Estado sobre los ahorros: "El enemigo más grande de los ciudadanos ha sido el Estado, que les ha expropiado el dinero".
Durante su exposición, la senadora sostuvo que el sistema tributario suele establecer mayores exigencias para quienes cumplen con sus obligaciones. "En Argentina estamos acostumbrados a la excepción, por los que hacen las cosas mal, los que hacen las cosas bien tienen que sobrecumplir", afirmó y explicó que este proyecto: "Es la ley de la buena fe para el que cumple".
Captura de pantalla Senado
El senador del Partido Justicialista, José Mayans, cuestionó durante la sesión el alcance del proyecto y sostuvo que la iniciativa no está orientada a los sectores trabajadores ni a los jubilados. En ese marco, vinculó el debate con la situación de algunos funcionarios del Gobierno.
"Esta es en realidad una ley de blanqueo y lavado fiscal, a medida para algunos funcionarios, como Adorni", afirmó Mayans en el recinto. Además insistió en marcar una diferencia entre los posibles beneficiarios de la iniciativa y los sectores que, según su planteo, no tendrían un beneficio directo. "Esta ley no es para los trabajadores, ni para los jubilados", agregó.
“Milei dice que los impuestos son un robo, pero con la hermana son los nuevos ricos de la Argentina y necesitan esta ley para blanquearlo. Esta ley es para proteger la corrupción y las mafias”, expresó en rechazo al proyecto de Inocencia Fiscal II.
José Mayans en el Senado.
El senador por San Luis, del bloque Justicia Social Federal, cuestionó la posibilidad de que funcionarios puedan acceder al régimen simplificado de Ganancias y advirtió sobre el alcance que tendría esa alternativa. "Si accedo, no tengo que explicar mi incremento patrimonial. Esta ley, así redactada, lo permitiría", señaló durante el debate.
Además, planteó extender la limitación a "cónyuges, convivientes y descendientes de uno y dos grados". El senador también cuestionó la ausencia de otros legisladores durante el tratamiento del proyecto.
El bloque justicialista anticipó que votará en contra del proyecto impulsado por el oficialismo. Durante el debate, Jorge Capitanich planteó que la discusión debería incluir una reforma más amplia del sistema impositivo y de la política monetaria.
"Hoy Argentina tiene una evasión fiscal promedio del entre el 7 y 10%. La estructura tributaria es profundamente regresiva con alta evasión fiscal y falta de regulación", sostuvo el senador por Chaco. En ese marco, propuso "digitalizar las transacciones, eliminar impuestos distorsivos, reconocer un régimen bimonetario o multimonetario".
Capitanich también sumó otro planteo al debate y preguntó: "¿Por qué no debatir profundamente la eliminación de derechos de exportación?". Desde el oficialismo, en tanto, defendieron Inocencia Fiscal II como una herramienta para modificar el vínculo entre los contribuyentes y el sistema financiero.
El Senado inició el tratamiento de Inocencia Fiscal II, una iniciativa que ya recibió media sanción en la Cámara de Diputados. El primer expositor es Bruno Olivera Lucero, de La Libertad Avanza, quien defendió la iniciativa y puso el foco en los ahorros que permanecen fuera del sistema bancario. "¿Vamos a seguir tratando a los contribuyentes como sospechosos de por vida?", planteó, y sostuvo que el objetivo es que los ahorristas incorporen sus dólares "sin temor a que los vayan a perseguir".
En esa línea, el senador por San Juan resumió su posición con una frase: "La plata escondida es plata muerta. Este proyecto es para resucitar esos dólares que hoy están fuera del sistema bancario". Luego de su exposición, está previsto que intervengan otros seis senadores antes de avanzar con la votación.
La Cámara Alta aprobó el acuerdo para transferir a la Ciudad de Buenos Aires competencias de la Justicia nacional en materia penal y correccional de menores. La votación terminó con 44 votos a favor y 21 en contra, por lo que la iniciativa quedó sancionada.
Tras ese resultado, el recinto pasó al tratamiento de Inocencia Fiscal II, otro de los proyectos incluidos en la agenda de la sesión. La iniciativa propone cambios en los criterios de fiscalización y en los parámetros utilizados para determinar inconsistencias en las declaraciones de los contribuyentes.
Captura de pantalla Senado
La Cámara Alta inició la votación del proyecto que contempla la transferencia de competencias de la Justicia nacional en materia de menores a la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa forma parte del proceso de traspaso progresivo de funciones judiciales hacia la jurisdicción porteña.
El acuerdo establece el marco para que la Ciudad asuma nuevas atribuciones en materia penal y correccional de menores. El tratamiento se desarrolla luego de las exposiciones de los senadores, que plantearon distintas posiciones sobre el alcance institucional y el esquema de recursos asociado a la transferencia.
La senadora nacional Patricia Bullrich respaldó los convenios firmados entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires para avanzar con la transferencia de competencias de la Justicia de Menores. Durante su intervención, vinculó la medida con la reforma constitucional de 1994 y sostuvo: "Esta decisión no es contra nadie, es terminar por partes una tarea que la Constitución ordenó hace más de tres décadas".
Bullrich también se refirió al impacto presupuestario del traspaso y afirmó: "Esto libera al país el pago de la Justicia nacional, que solamente juzga casos ordinarios de la ciudad de Buenos Aires". Además, recordó que ya se concretó el traspaso de la Policía y que se encuentra en proceso la transferencia de competencias penitenciarias.
En otro tramo de su exposición, la senadora volvió sobre las diferencias entre Nación y CABA por el traslado de personas detenidas. "Es fácil recibir la policía, pero no quieren recibir los presos", afirmó, al cuestionar la postura de la Ciudad frente a las competencias vinculadas con el sistema penitenciario.
El senador de la UCR por Corrientes, Eduardo Vischi, expresó su respaldo al acuerdo para transferir competencias de la Justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires y valoró la decisión del Gobierno de avanzar con el convenio.
Durante su intervención en el recinto, Vischi sostuvo: "De una vez por todas, después de 30 años, nadie quería ponerle el cascabel al gato y este Gobierno mandó este convenio a través de su ministro de Justicia".
El senador reconoció que todavía quedan cuestiones pendientes por resolver dentro del proceso de transferencia, aunque remarcó que se trata de un esquema "progresivo". En ese marco, manifestó su apoyo al traspaso de competencias hacia la Ciudad.
El senador del Partido Justicialista por Chaco, Jorge Capitanich, expuso durante el debate por la transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires. El legislador puso el foco en el financiamiento de los servicios de seguridad y sostuvo que cada provincia afronta con sus propios recursos el costo de su policía. "No podemos seguir profundizado las asimetrías en materia de federalismo fiscal. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia y es el distrito más rico del país", advirtió el senador justicialista y señaló que Buenos Aires "tiene un privilegio inconducente respecto a las provincias argentinas".
En ese sentido, Capitanich cuestionó el esquema previsto para la Ciudad y sostuvo: "Cada una de las provincias financia su propia policía. Resulta que acá tuvimos que hacer un proceso para que CABA lo tenga". Según planteó, la situación porteña genera una diferencia frente al resto de las jurisdicciones. Durante su intervención, el senador afirmó que "la Ciudad de Buenos Aires tiene un privilegio inviable respecto a las otras provincias, por eso cuestionamos este tipo de transferencias".
Captura de pantalla Senado
El senador de La Libertad Avanza por Salta, Gonzalo Guzmán Coraita, inició como informante el tratamiento del proyecto que contempla la transferencia de competencias de la Justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires. El debate se desarrolla luego de la aprobación de los pliegos de tres magistrados.
Durante su exposición, Guzmán Coraita detalló el alcance de las facultades que pasarían a la órbita porteña, en el marco del proceso de transferencia al Gobierno de la Ciudad, encabezado por Jorge Macri. Entre las materias mencionadas figuran delitos vinculados con la seguridad, el tránsito y la integridad sexual, además de otras previstas en las leyes penales.
La Cámara Alta aprobó el tratamiento de los proyectos relacionados con la causa Malvinas, que fueron abordados por la Comisión de Asuntos Constitucionales. Con la decisión del recinto, las iniciativas avanzan dentro de la sesión.
A continuación, se procedió a la lectura de los proyectos y al cumplimiento de los pasos reglamentarios previstos por el Senado para su tratamiento. En particular, se dio curso a lo establecido en el artículo 22 del reglamento de la Cámara.
El Gobierno presentó el proyecto con más sanciones sobre las Islas Malvinas
El senador del Partido Justicialista, José Mayans, le dirigió un mensaje a la vicepresidenta Victoria Villarruel durante la sesión de este jueves. El jefe del bloque peronista hizo referencia a una eventual reunión de Labor Parlamentaria y le pidió que participe de ese encuentro.
"Si hacemos labor parlamentaria, le ruego que no falte porque después le quieren sacar todas sus facultades", afirmó Mayans. Luego agregó: "Le van a dejar sin facultades así como dejaron a las universidades con este Presupuesto". El senador también cuestionó la intención de modificar la composición de las comisiones y sostuvo: "Le quieren sacar las facultades porque no quiere firmar los cambios de las comisiones del desastre que hicieron, que no se reúnen nunca".
La senadora de Convicción Federal por Jujuy, Carolina Moisés, había solicitado apartarse del trámite ordinario para incorporar el expediente al debate de la sesión. Su propuesta requería una mayoría especial de dos tercios de los votos para habilitar el tratamiento.
La moción fue sometida a votación nominal y no consiguió los votos necesarios, por lo que el pedido de Moisés fue rechazado. De esta manera, el expediente no pudo ser incorporado al tratamiento sobre tablas planteado por la legisladora. Previamente, Patricia Bullrich había pedido postergar el tratamiento, mientras que Moisés defendió su moción para que el tema fuera discutido en ese momento por el pleno del Senado.
Captura de pantalla Senado
El senador de La Libertad Avanza, Agustín Monteverde, defendió al titular del BCRA, Santiago Bausili, frente a los cuestionamientos por el destino de parte de las reservas de oro. Durante la sesión, calificó de "fábula" y "manto de sospecha" las acusaciones y denunció una "campaña de desinformación" sobre la situación de las reservas.
Desde el kirchnerismo, Martín Soria sostuvo que Bausili "mintió" sobre el traslado de 37 toneladas de lingotes realizado en 2024. El senador afirmó que el funcionario había señalado que el oro fue enviado a Basilea, Suiza, que el movimiento estaba auditado y que la operación permitió convertir oro de menor calidad en otro de mayor calidad a partir de "una ventana de oportunidad" y un costo inferior al histórico.
Soria rechazó esa explicación y afirmó: "Todo mentira. ¿Sabe cómo lo bautizaron a Bausili los amigos del JP Morgan? Pinueve, porque es más mentiroso que Pinocho". Además, sostuvo que "El oro de los argentinos no está en Suiza, está en Inglaterra" y cuestionó el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central al plantear que podría habilitar "un nuevo canal de endeudamiento externo".
El senador de la UCR cuestionó el desempeño de los estudiantes argentinos en las pruebas internacionales y calificó los resultados como "los peores en los últimos 20 años, una catástrofe". A partir de ese diagnóstico, pidió al secretario de Educación, Carlos Torrendell, que convoque a un congreso pedagógico nacional para discutir una estrategia educativa de largo plazo.
Durante la sesión, Abad sostuvo que la educación debería quedar fuera de las disputas partidarias y advirtió: "No puede ser un capítulo más de la disputa política permanente, no puede haber grieta frente a un chico de 12 años que no comprende lo que lee". En la misma línea, remarcó: "El principal commodity de un país es la educación de su pueblo y su gente. No hay país viable".
La senadora del Bloque Justicialista vinculó la iniciativa del Gobierno con las obras que, según sostuvo, fueron paralizadas al comienzo de la gestión de Javier Milei. En ese sentido, afirmó que el proyecto de soberanía sobre las Malvinas tiene impacto directo sobre Tierra del Fuego, además de trabajadores y familias de la provincia.
Durante su intervención en la Cámara Alta, López también cuestionó el giro del Gobierno respecto de la construcción de la base y planteó: "Nos dicen que no hay plata para mejorar la vida de las personas, pero ¿ahora sí hay para la base naval integrada de Ushuaia?". Luego apuntó directamente contra el Presidente: "¿Se creen que somos tontos, que el admirador de Margaret Thatcher se convirtió en malvinero de un día para el otro?".
La legisladora cerró su planteo con un pedido dirigido a Milei: "Las convicciones no se cambian según las conveniencias. Le pido coherencia, señor Presidente".
El senador del Bloque Justicialista criticó durante la sesión los cambios que el Gobierno incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027 y sostuvo que la administración nacional desconoce la emergencia en discapacidad sancionada por el Congreso. También hizo referencia al veto presidencial y a la posterior insistencia del Poder Legislativo.
En su intervención, De Pedro vinculó las modificaciones con el impacto sobre las familias que tienen integrantes con discapacidad y cuestionó la reducción de recursos destinados al sector. Además, sostuvo que los ingresos de muchos hogares resultan insuficientes para afrontar los gastos asociados a los cuidados y la atención que requieren estas personas.
Wado de Pedro y Mariano Recalde
La senadora del Bloque Justicialista puso el foco en la situación económica de las familias y vinculó el acceso al crédito con el deterioro de los ingresos. En su intervención, sostuvo que las condiciones actuales profundizaron las dificultades para quienes perdieron o no cuentan con recursos suficientes.
Kirchner también cuestionó el enfoque económico de la administración de Javier Milei y planteó la necesidad de un modelo orientado a generar mayores oportunidades de ingreso. En ese marco, sostuvo que la asistencia de organizaciones religiosas y sociales ocupa un lugar de importancia frente a las necesidades que atraviesan distintos sectores.
Alicia Kirchner
La Cámara alta inició el debate con la presencia de 37 senadores, el número requerido para habilitar el funcionamiento del recinto. La jornada incluye además otros asuntos incorporados al temario, entre ellos la designación de tres magistrados y el traspaso de determinadas facultades judiciales a la Ciudad de Buenos Aires.
La agenda sufrió una modificación antes del comienzo del debate. Los bloques dialoguistas solicitaron dejar fuera el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, por lo que el oficialismo decidió postergar su tratamiento. La iniciativa había obtenido dictamen junto con Inocencia Fiscal II y deberá esperar una próxima convocatoria.
"El Ejército del Norte le acaba de dar quórum a la sesión": el salteño Gustavo Sáenz advirtió que "hay que ver la letra grande, la chica y la que no está" en el Presupuesto, pidió que la reforma electoral sea "este año" y afirmó que está de acuerdo con eliminar las PASO.
Gustavo Saenz
"Esperemos que no salga porque es una ley para beneficiar a evasores y corruptos como Adorni": Recalde se refirió al proyecto de Inocencia Fiscal II y advirtió que hay "mucha descoordinación" por parte del oficialismo.
Mariano Recalde
La iniciativa también incorpora límites para los funcionarios públicos, una modificación que surgió a partir de pedidos de bloques aliados durante el debate parlamentario. El cambio se incorporó al texto antes de su llegada al recinto del Senado. El objetivo declarado del proyecto es incentivar la exteriorización y el uso de los ahorros mediante un esquema con menores restricciones sobre los montos declarados. Si el Senado aprueba el texto sin modificaciones, la iniciativa quedará sancionada como ley.
Medida del Gobierno
MIRANDO EL 2027
Malestar del presidente