El Gobierno confirmó el millonario desembolso en dólares para una estratégica obra

A través de un decreto, el Ejecutivo aprobó los fondos para el proyecto de Modernización del Sistema de Riego Yaucha – Presurización Rama Dumas, en San Carlos.

A través del Decreto Nº 2912, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno de Mendoza aprobó la asignación de fondos para ejecutar la obra de Modernización del Sistema de Riego Yaucha – Presurización Rama Dumas, en el departamento de San Carlos. El proyecto contará con una inversión de 14,1 millones de dólares provenientes de los Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial.

Desde el Gobierno provincial destacaron que se trata de una obra estratégica que moderniza el riego, optimiza el uso del agua y fortalece la seguridad hídrica en San Carlos.

La obra estará a cargo de la Unión Transitoria de Empresas (UT) de Tolcon Construcciones SA y CEOSA. El consorcio de estas dos compañías se impuso en la licitación que contó con la participación de ocho empresas ofertantes.

Los trabajos serán ejecutados bajo la supervisión del Departamento General de Irrigación y la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, consolidando una política de inversión orientada a la modernización del riego, la seguridad hídrica y la sustentabilidad del recurso en la Provincia.

Una obra estratégica para el Valle de Uco Modernizacion Yaucha Rama Dumas La obra se financiará con recursos del Fondo del Resarcimiento, con una inversión total de USD 14.101.886, y resaltaron que consiste en una intervención estratégica para fortalecer la eficiencia hídrica y el desarrollo productivo en la cuenca del Río Tunuyán Superior.