El Gobierno buscará sancionar a contrarreloj el Presupuesto y tres reformas clave

El Gobierno de Javier Milei inicia este martes una carrera contrarreloj para intentar convertir en ley el Presupuesto 2026 y tres reformas centrales (la penal, la tributaria y la laboral) que el oficialismo considera esenciales para encarar la segunda mitad de su mandato. La apuesta es aprobar ahora lo que hace dos años quedó solo en el terreno de las promesas.

Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, llegan a este tramo político con un gabinete disciplinado y un bloque oficialista que se consolidó como primera minoría en Diputados tras la elección del 26 de octubre, una jornada que el oficialismo interpreta como un golpe estratégico al peronismo.

La dupla presidencial confía en que ese capital político, más ordenado que en 2023, será suficiente para impulsar un paquete legislativo de alto costo.

La oposición, en cambio, atraviesa una deriva que no parece poder ordenarse en el corto plazo. El peronismo exhibe estrategias divergentes. Así, el kirchnerismo se concentra en la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner; Axel Kicillof busca herramientas para enfrentar la restricción fiscal impuesta desde Nación; La Cámpora disputa espacios de poder; los gobernadores pujan por fondos y Sergio Massa intenta preservar influencia en la Legislatura bonaerense. El resultado es un frente político sin conducción clara.

El radicalismo continúa con su crisis identitaria. Tras la salida de Martín Lousteau de la conducción partidaria, ningún dirigente parece dispuesto a asumir el liderazgo nacional, mientras los gobernadores Gustavo Valdés y Alfredo Cornejo prefieren negociar directamente con la Casa Rosada sin cargar con el desgaste interno del partido. El PRO vive un proceso similar, perdió su hegemonía en la Ciudad de Buenos Aires y varios de sus legisladores migraron hacia el bloque libertario, debilitando aún más la figura de Mauricio Macri.

Con la convocatoria a sesiones extraordinarias que se hará efectiva este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno activa un cronograma legislativo acelerado en medio de una economía aún frágil, donde la percepción de crisis choca con la maquinaria comunicacional del oficialismo, que busca sostener un clima de avance y determinación.

Las resistencias a las reformas

Mientras que la aprobación del Presupuesto aparece como un trámite casi asegurado, el panorama es menos claro para la reforma laboral y la tributaria. Ambas enfrentan resistencias tanto dentro del oficialismo como entre actores externos, sindicatos, estudios jurídicos influyentes y gobernadores, que buscan incidir en el contenido final de los proyectos.

Milei ya sorteó un momento crítico en septiembre, cuando una corrida cambiaria obligó a una intervención política y económica del expresidente estadounidense Donald Trump, apoyo que resultó decisivo para que el Gobierno llegara con aire a las legislativas y obtuviera un triunfo inesperado. Hoy, con el oficialismo cohesionado y con buena parte de los gobernadores dispuestos a negociar, la Casa Rosada apuesta a lograr lo que no consiguió en dos años de gestión.