El Gobierno aseguró que avanzará con la "motosierra" sobre las provincias si gana en 2027

En un mensaje en redes, Sturzenegger advirtió que profundizará el ajuste fiscal sobre provincias y municipios si el electorado lo acompaña en 2027.

Federico Sturzenegger y un fuerte mensaje a las provincias.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, publicó este martes un mensaje en X que volvió a poner a los gobernadores en el centro de la escena.

La declaración está en línea con el endurecimiento del rumbo fiscal y un anticipo del años en el que elGobierno buscará aprobar leyes estructurales rumbo al 2027.

En particular, el mensaje apunta a cuestionar el tamaño de los estados provinciales, al que el Gobierno suele responsabilizar por parte del gasto público, los desequilibrios fiscales y la presión impositiva.

La chicana de Sturzenegger “En 2027, si el pueblo argentino así lo decide, vendrá la motosierra a los gobiernos provinciales y municipales para terminar esta locura. VLLC!”, escribió el mandatario.