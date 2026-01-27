El Gobierno aseguró que avanzará con la "motosierra" sobre las provincias si gana en 2027
En un mensaje en redes, Sturzenegger advirtió que profundizará el ajuste fiscal sobre provincias y municipios si el electorado lo acompaña en 2027.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, publicó este martes un mensaje en X que volvió a poner a los gobernadores en el centro de la escena.
La declaración está en línea con el endurecimiento del rumbo fiscal y un anticipo del años en el que elGobierno buscará aprobar leyes estructurales rumbo al 2027.
En particular, el mensaje apunta a cuestionar el tamaño de los estados provinciales, al que el Gobierno suele responsabilizar por parte del gasto público, los desequilibrios fiscales y la presión impositiva.
La chicana de Sturzenegger
“En 2027, si el pueblo argentino así lo decide, vendrá la motosierra a los gobiernos provinciales y municipales para terminar esta locura. VLLC!”, escribió el mandatario.
Desde la asunción de Milei, la Casa Rosada avanzó en un fuerte recorte del gasto a nivel nacional, aunque siguió manejando las transferencias discrecionales a las provincias, una política que generó tensiones con gobernadores e intendentes de distintos signos políticos.