El Gobierno apeló el fallo que suspendió casi toda la reforma laboral: la Justica revisará la cautelar de la CGT

Con ese paso, el expediente quedó en condiciones de ser analizado por la Cámara Nacional del Trabajo, que tendrá a su cargo la revisión del fallo.

Sin embargo, el magistrado rechazó un punto central del planteo del Ejecutivo. El Gobierno pretendía que la apelación tuviera efecto suspensivo —lo que hubiera permitido que la norma recupere vigencia mientras se sustancia la revisión—, pero Ojeda resolvió conceder el recurso con efecto devolutivo, lo que implica que la suspensión de los artículos seguirá vigente hasta que se expida la instancia superior.

"Concédase el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en relación y con efecto devolutivo, y ello, por cuanto no encuentra mérito el suscripto para receptar el pedido de concesión de dicho recurso con efecto suspensivo", dejó establecido el juez en su resolución.

La cautelar había sido dictada el 30 de marzo en respuesta a un amparo promovido por la Confederación General del Trabajo (CGT), que solicitó la declaración de inconstitucionalidad de distintos aspectos de la reforma. Como medida provisoria, el tribunal dispuso frenar la aplicación de los artículos cuestionados hasta tanto se resuelva el planteo de fondo.

Al justificar su decisión, Ojeda señaló que la intervención judicial busca evitar consecuencias irreversibles en caso de que la norma sea aplicada y luego invalidada. En ese sentido, advirtió que es "para que no se produzca un consumo de derecho que afecten de modo grave a las personas y a las instituciones involucradas”.

En Casa Rosada hubo reuniones esta martes sobre la continuidad de la estrategia judicial del Gobierno. Representantes de la Procuración del Tesoro (los abogados del Estado) se hicieron presentes esta tarde en la Secretaría de Legal y Técnica, según pudo confirmar este medio.

El otro fallo que apeló el Gobierno

El Ejecutivo resolvió avanzar en la apelación del fallo que ratificó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795, que obliga a actualizar salarios docentes y no docentes, recomponer becas y sostener partidas destinadas a investigación.

Fuentes oficiales confirman a MDZ que apelaron a instancias superiores la medida. La resolución fue confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que avaló la medida cautelar sobre la norma sancionada en octubre de 2025 tras la insistencia del Congreso.