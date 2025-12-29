El Gobierno apelará la medida judicial que busca frenar el protocolo antipiquetes

Tras un fallo adverso, el Gobierno confirmó que apelará la decisión y reafirmó que no dará marcha atrás con el protocolo antipiquetes.

El ministerio de Seguridad Nacional confirmó que apelará la resolución judicial que busca avanzar contra el protocolo antipiquetes, una de las principales herramientas del Gobierno en materia de orden público y control de la protesta social.

Desde la cartera señalaron que la medida cuestionada ya fue validada en reiteradas oportunidades por la Justicia y remarcaron que cuenta con un amplio respaldo social. En ese sentido, afirmaron que la experiencia previa demostró que, sin la aplicación del protocolo, se multiplican los cortes y el desorden en la vía pública.

La posición del Gobierno sobre el protocolo “El Protocolo es legítimo”, sostuvieron desde el ministerio, al destacar que la normativa cuenta con fundamentos técnicos, jurídicos y operativos que respaldan su implementación. Según indicaron, se trata de una política pública diseñada para garantizar reglas claras y previsibilidad en el uso del espacio público.

Las autoridades remarcaron que, desde su puesta en marcha, el protocolo permitió asegurar la libre circulación y devolver las calles a quienes necesitan trabajar, circular y desarrollar sus actividades cotidianas sin bloqueos ni interrupciones.

Además, aclararon que la herramienta no elimina el derecho a la protesta ni a la petición ante las autoridades, sino que busca ordenar esas manifestaciones para que convivan con otros derechos constitucionales, como la libre circulación y el ejercicio del comercio.