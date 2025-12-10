El Gobierno anunció al reemplazante de Alberto Baños en Derechos Humanos: quién ocupará el cargo

El Gobierno designó este miércoles a Joaquín Ignacio Mogaburu como nuevo subsecretario de Derechos Humanos , tras la salida la semana pasada de Alberto Baños, quien había negado a los 30.000 desaparecidos ante la ONU .

“Lo convoqué porque sé que tiene la claridad y la convicción necesarias para llevar adelante los lineamientos que el presidente Javier Milei definió para esta segunda etapa del gobierno”, afirmó el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, en un comunicado.

Amerio destacó que “durante estos dos años de gobierno del presidente Javier Milei se eliminaron 14 cargos jerárquicos (incluida la propia Secretaría de Derechos Humanos que se achicó a una Subsecretaría) y se redujo la planta de personal a la mitad, lo que implica un ahorro anual de $13.550 millones para todos los argentinos”, detalló.

Y señaló que “bajo esta nueva conducción, la Subsecretaría profundizará aún más el proceso de ordenamiento del área”.

“Estas medidas contribuyen a desideologizar las políticas públicas en el área de los Derechos Humanos y garantizar una administración más transparente y responsable, en línea con los objetivos de cambio que el Gobierno Nacional impulsa desde diciembre de 2023”, cerró.

Amerio hizo especial énfasis en que el anuncio del nuevo funcionario se hizo el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.

Mogaburu es un abogado con formación de posgrado en Derechos Humanos y Derecho Penal. Cuenta con una amplia trayectoria en el Poder Judicial de la Nación, donde se desempeñó durante más de quince años en Tribunales Orales Federales, y hasta la fecha ocupaba el cargo de director de Derechos Humanos en el Ministerio de Defensa, informó el Gobierno.