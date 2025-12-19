El Gobierno afirma que la pobreza cayó casi un 11% en un año y un 50% en la era Milei

Así se desprende de un informe del Ministerio de Capital Humano, que usa cifras del Indec. La pobreza se ubicó en el 27,5% en el tercer trimestre del año.

El Gobierno sostiene que sigue bajando la pobreza en Argentina, ubicándose ahora en el 27,5% en el tercer trimestre del 2025. La proyección surge de un trabajo del Ministerio de Capital Humano, a través del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), en base a datos del Indec.

“Esto representaría una baja interanual de 10,8 puntos porcentuales con relación al tercer trimestre de 2024, cuando se registró 38,3%. Y de 27,3 puntos porcentuales desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei ”, indicaron desde la cartera que conduce Sandra Pettovello.

Cabe recordar que el INDEC publica la medición oficial sobre pobreza de forma semestral, dos veces al año. El último registro mostró una incidencia de pobreza del 31,6% para el primer semestre de 2025, y la próxima medición oficial será en marzo 2026, referida al segundo semestre de 2025.

“Esta proyección ratifica la firme tendencia a la baja de la incidencia de la pobreza, que tuvo su pico más alto en el primer trimestre de 2024, alcanzando al 54,8%. De esta manera, gracias a la implementación de políticas económicas que han contribuido a reducir la inflación y estabilizar la economía, sumado a las acciones encaradas desde el Ministerio de Capital Humano, centradas en las personas con mayor vulnerabilidad del país, la pobreza continúa descendiendo en la Argentina”, consignaron en Casa Rosada.

Los datos del INDEC Los datos del INDEC Los datos de la indigencia en el gobierno de Javier Milei Asimismo, se estima que la incidencia de la indigencia durante el tercer trimestre de 2025 fue del 5,4%, después de haber registrado un 9,2% hace un año atrás, en el tercer trimestre de 2024. Esto representaría una baja interanual de 3,8 puntos, y confirma la tendencia sostenida a la baja, desde el pico de 20,2% registrado el primer trimestre de 2024.