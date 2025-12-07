El Gobierno acelera el Presupuesto 2026 y define una agenda clave para extraordinarias

La firma del decreto presidencial que convoca a sesiones extraordinarias del 10 al 30 de diciembre coloca al Congreso frente a un cierre de año vertiginoso. El Gobierno busca acelerar la aprobación del Presupuesto 2026 y, al mismo tiempo, avanzar con varias de las reformas incluidas en el llamado Pacto de Mayo.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el temario girará en torno a un núcleo duro de iniciativas: el Presupuesto, la Ley de Inocencia Fiscal, una apuesta para atraer dólares no declarados, la reforma laboral, la reforma tributaria, la modificación de la Ley de Glaciares y un nuevo Código Penal. El decreto, que se publicará en el Boletín Oficial la próxima semana, ordena así un período legislativo concentrado y políticamente sensible.

Aunque no se esperan reuniones de comisión en los primeros días, el Ejecutivo planea desembarcar en Diputados de inmediato. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, encabeza el grupo de funcionarios que expondrá ante el bloque oficialista el alcance de las reformas, en un intento de alinear posiciones antes del debate parlamentario.

Martín Menem, titular de la Cámara baja, ya dio los primeros pasos organizativos y tiene definidas las comisiones que abrirán el recorrido legislativo. Legislación Penal y Presupuesto quedarán nuevamente bajo la conducción de las oficialistas Laura Rodríguez Machado y Alberto “Bertie” Benegas, quienes serán las encargadas de encauzar el tratamiento del paquete.

La prioridad inmediata será el Presupuesto 2026. El oficialismo quiere darle media sanción el 17 de diciembre y enviarlo rápidamente al Senado, con la expectativa de llegar a fin de año con el texto aprobado. La urgencia responde también a un contratiempo formal: el dictamen emitido en noviembre perdió vigencia tras el cierre del período ordinario, por lo que será necesario emitir uno nuevo.

En el corto plazo, es menos claro que Diputados avance en paralelo con la Ley de Inocencia Fiscal o con la reforma tributaria. Ambas iniciativas generan resistencias internas y demandan mayor trabajo técnico, lo que dificulta un tratamiento acelerado en la misma semana.

Pese a estas incertidumbres, La Libertad Avanza confía en que podrá reeditar el dictamen de Presupuesto. En la primera ronda, el oficialismo había logrado 21 firmas sobre 49 integrantes de la comisión, y calcula que podrá retener y ampliar ese respaldo. Con 95 diputados propios, Milei apuesta a sumar el acompañamiento del PRO, la UCR, los dos legisladores del MID y aliados sueltos como Karina Banfi y José Luis Garrido, que rompieron con sus bloques originales.

El desafío, sin embargo, sigue siendo el quórum. La aritmética parlamentaria obliga al oficialismo a seducir a bloques provinciales: Innovación Federal, los tucumanos de Osvaldo Jaldo, los catamarqueños de Raúl Jalil, los sanjuaninos de Marcelo Orrego y la representante cercana al neuquino Rolando Figueroa. Si esa ingeniería funciona, el Gobierno superaría los 130 votos y podría transitar unas extraordinarias que prometen ser tan breves como decisivas.