El gobernador de Chubut echó a un funcionario que fue detenido por trasladar corderos faenados en una camioneta oficial

El gobernador de Chubut , Ignacio Torres , despidió a un funcionario de su gestión que el lunes había sido detenido mientras circulaba en un vehículo oficial donde transportaba más de 20 corderos faenados de forma ilegal.

Se trata del ahora exdirector de Asuntos Municipales de Chubut, Ventura Antonio Martínez, que fue desplazado luego del escandaloso episodio ocurrido el 22 de diciembre en la Ruta Provincial Nº 25, cerca de la localidad de Dolavon. El hecho derivó en una denuncia judicial.

Martínez fue detenido tras protagonizar una inesperada fuga de aproximadamente 19 kilómetros para intentar evitar un control policial en el camino. Los esfuerzos fueron en vano y este no logró huir. En cambio, fue interceptado y al revisar el vehículo los agentes se encontraron con una sorpresa.

De acuerdo al diario Jornada, toda la peripecia se produjo cuando efectivos policiales que hacían un control en inmediaciones de la vía nacional, cerca de la Ruta Provincial N°40, advirtieron “maniobras sospechosas” realizadas por una Renault Alaskan perteneciente al Ministerio de Gobierno y Justicia "que cargaba bolsones y bidones blancos en su caja".

Al intentar frenar la marcha de la camioneta, el conductor no acató el llamado e intentó escapar, lo que desencadenó una persecución extensa hasta que finalmente fue detenido.

Al bajarse de la camioneta, el chofer se limitó a manifestar: "Llevo chivitos para tus jefes, el ministro… fueron comprados por ellos. ¿Querés que lo llame yo o lo llamás vos?”. Los policías, confundidos ante la respuesta, le exigieron que los acompañara a la comisaría.

Al llegar a la dependencia policial, el chofer y su acompañant fueron identificados y confirmaron que en las bolsas trasladaba animales faenados con manchas de sangre.

La decisión de Ignacio Torres

Por el delito de desobediencia judicial, los fiscales Verónica Van Vliet y Mauro Quinteros dispusieron la detención de Martínez y determinaron que el vehículo quede secuestrado a disposición del Ministerio Público Fiscal de Trelew.

Por su parte, frente al escándalo, el gobernador Ignacio Torres decidió "dejar sin efecto" la designación del funcionario "por la gravedad de los hechos y por resultar incompatibles con las responsabilidades de la función pública". En paralelo, según consignó ADN Sur, el gobierno provincial avanzó con una denuncia formal ante la Justicia "para determinar las responsabilidades penales correspondientes".