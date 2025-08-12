El furioso descargo de una diputada del PRO contra la conducción de su partido

Tras las idas y vueltas del PRO en su adhesión al frente Provincias Unidas , que ha tenido que resolver la Junta Electoral este martes en una situación casi extraordinaria, la diputada del PRO, Sol Salinas , salió con los tapones de punta contra la dirigencia del partido en Mendoza, que lidera el senador Gabriel Pradines, dentro del ámbito del espacio casi fallecido de La Unión Mendocina (LUM).

"A diferencia de muchos, yo celebro lo que está pasando con el PRO Mendoza, porque se pone al descubierto lo que algunos venimos exponiendo, y por falta de aparatos, experiencia, plata, medios, contactos, quedamos afuera de la estructura partidaria, que por decisión y convicciones decidimos diferenciarnos", marcó y cuestionó la legisladora, que actúa dentro de Cambia Mendoza pese a seguir siendo del PRO.

Salinas, quien supo ser cercana a Patricia Bullrich y ahora está alineada con Mauricio Macri, sostuvo que "desde el año pasado, que fueron las internas partidarias, venimos exponiendo que las dos opciones buscaban lo mismo (ndr: la oficialista Hebe Casado y Pradines, dentro del sector de Omar De Marchi), tener el sello partidario para negociar cargos para este año electoral y disputarse tener el sello de LLA en Mendoza".

Y agregó, posicionándose en el medio de los dos extremos: "De un lado manipularon las instituciones partidarias para ganar la elección interna, el PRO Nacional terminó interviniendo la Junta Electoral y la Justicia se expidió confirmando estos hechos. Como no pudieron ganar la interna, la Sra. Hebe Casado, cabeza de lista, Vicegobernadora de la Provincia por el PRO Mendoza, pegó portazo y buscó afiliarse a LLA y esa historia no tiene desarrollo... Por el otro lado, ganaron la interna y llevaron al PRO a un acuerdo provincial con un sector de la política mendocina que nada tiene que ver con los valores fundantes y representativos, como es el desarrollo de las industrias lícitas para la generación y diversificación de la matriz productiva, que genera empleo y crecimiento para la población".

Salinas criticó fuertemente la medida que tomó el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, de desdoblar los comicios, al sostener que no ha "acusado recibo" de una "demanda social del recorte del gasto público para el gasto de la política".

esteban allasino la union mendocina.jpg Esteban Allasino, intendente de Luján de Cuyo. Santiago Tagua/MDZ

"Luján de Cuyo deberá gastar de su recaudación municipal, una elección a concejales en el mes de febrero del 2026. No voy a explicar decisiones que yo no tomo, solo quiero exponer, y hacer cronología de lo que en soledad venimos intentando exponer, porque siento que es mi deber defender los valores que hicieron que me involucre en política a los 19 años, y no lo hiciera en otro partido", expuso.

Ni uno ni el otro

La diputada provincial señaló que ella no se cambió de partido (con un tiro por elevación a Hebe Casado) y que "militó" los proyectos que el PRO le dio como oferta a los argentinos y mendocinos, "marcando mis diferencias internas hasta que fueron otros dirigentes los que se desviaron, acordaron o se fueron a otros espacios por conveniencia puramente personal".

audiencia hebe casado La vicegobernadora Hebe Casado.

Y expresó: "Deseo que las decisiones caigan con su propio peso, y los que destruyeron al PRO, den un paso al costado y que nos den la oportunidad de reconstruir este partido que fue bisagra para el nuevo rumbo que está tomando la Argentina".

Por último, volvió a dejar en claro que no estará ni con el sector de Hebe Casado, ni con el de De Marchi, Allasino y Pradines: "De verdad, no me corran más con que tengo que decidirme de estar de un lado y del otro, porque de los dos lados son iguales, comen el mismo alimento de diferente marca. Celebro que haya llegado el momento que todos mostremos lo que somos, porque cuando se caen las caretas y nos mostramos tal cual somos, el comienzo siempre es una oportunidad".