El Frente Verde cerró su campaña en el Parque Central

Con un gran encuentro en el Parque Central , el Frente Verde cerró su campaña electoral de cara a las elecciones del próximo domingo. La jornada reunió a vecinos, vecinas, militantes y candidatos en un espacio de diálogo abierto, donde los presentes compartieron mates, ideas y reflexiones sobre el presente y futuro de Mendoza.

Participaron Mario Vadillo y Belén Bobba (candidatos a diputados nacionales), Emanuel Fugazzotto (diputado provincial), Ernesto Mancinelli (candidato a senador provincial), Alejandro Verón (candidato a diputado provincial) y el senador provincial Eduard Chappell, entre otros referentes del espacio.

Durante el encuentro, los discursos estuvieron marcados por un tono esperanzador y por el llamado a consolidar al Frente Verde como una alternativa sólida frente a los extremos políticos.

“Esta campaña fue distinta porque elegimos caminar, escuchar y mirar a los ojos. No vinimos a hablar de otros, sino a proponer soluciones reales a los problemas cotidianos: la corrupción, la falta de transparencia y la ausencia del Estado en los barrios”, expresó Mario Vadillo , quien además remarcó que el Frente Verde “nació de la necesidad de la gente de tener una voz propia, sin jefes ni padrinos, pero con valores y convicciones firmes”.

Por su parte, Belén Bobba destacó la importancia del encuentro con los vecinos en el cierre: “Queríamos terminar la campaña como la empezamos, con la gente, escuchando. Los cambios no se hacen desde un escenario ni desde un escritorio, se hacen desde la calle, codo a codo con quienes todos los días sostienen esta provincia”.

mario vadillo Mario Vadillo fue el principal orador del acto de cierre del Frente Verde. Prensa Frente Verde

A su turno, Ernesto Mancinelli remarcó que el Frente Verde “ha logrado instalar una agenda ambiental, social y de defensa de los derechos de los ciudadanos que trasciende la coyuntura electoral”, y agregó: “Esto recién empieza. Vamos a seguir siendo la voz que denuncia lo que está mal, pero también la que propone cómo hacerlo mejor”.

En tanto, Emanuel Fugazzotto aseguró que el desafío del Frente Verde “no termina el domingo”, sino que “continúa con la construcción de una fuerza provincial fuerte, con vistas a 2027, que gobierne Mendoza con honestidad y eficiencia”.

Una campaña "austera, limpia y valiente"

El cierre del acto estuvo a cargo de Mario Vadillo, quien agradeció el acompañamiento de los vecinos y la militancia: “Hemos hecho una campaña austera, limpia y valiente. Nos quisieron subestimar, pero demostramos que con poco se puede hacer mucho cuando hay convicción. Este domingo, el voto verde puede ser el comienzo de una nueva etapa para Mendoza”.

El Frente Verde cerró las actividades con una recorrida por todo el Parque Central, donde los candidatos y militantes entregaron semillas, folletos informativos y compartieron charlas con las personas presentes en el lugar. La jornada incluyó la presencia de una murga que llenó el parque de color y música, y con los capibaras, figuras de la campaña, presentes en todo momento.