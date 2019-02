El ex ministro de Economía Roberto Lavagna confía en lograr acuerdos para armar una lista entre participantes de varios partidos, de cara a las elecciones nacionales de este año, y aseguró que “hoy los consensos son viables”. Al mismo tiempo, confirmó que hubo un primer acercamiento para reunirse con la misión del FMI.

Lavagna concedió esta mañana una entrevista a Cadena 3, y agregó que “es inevitable por lo menos hacer el intento. Hay que convocar a sectores del radicalismo, socialismo, por supuesto parte del peronismo, y partidos provinciales; mantengo un diálogo con muchos de ellos”.

“No soy tan pesimista sobre la posibilidad de lograr acuerdos, en 2002 salimos del pozo precisamente porque se lograron consensos básicos muy importantes”, agregó.

Asimismo, sin definirse oficialmente como candidato a presidente, el ex funcionario reconoció que “hubo una primera exploración por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) para un pedido de reunión, si prosigue, veremos”.

Lavagna fue ministro de Economía durante la presidencia de Eduardo Duhalde (2002-2003) y los primeros dos años del mandato de Néstor Kirchner (2003-2005), y opinó sobre la situación actual: “Los resultados de la economía muestran ocho años de estancamiento absoluto en el producto bruto promedio”.

“Muchos de los que hoy hablan en política parecieran no tener un gran contacto con lo que la sociedad piensa, pero están en su derecho a opinar”, agregó Lavagna.

Sobre su alejamiento del kirchnerismo, el ex ministro contó: “Hay varias razones por las que me fui, una fue la Cumbre de las Américas, donde Argentina tuvo una posición diferente a su historia, en particular el apoyo a Venezuela, y esa fue la gota que desbordó el vaso”.