El entorno de Chiqui Tapia habló de un "ataque coordinado" del Gobierno nacional a la AFA
Gregorio Dalbon, abogado de Chiqui Tapia, cuestionó las denuncias impulsadas por el Gobierno nacional contra la AFA.
La tensión entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo episodio este sábado, luego de que el abogado del presidente de la entidad, Chiqui Tapia, denunciara lo que definió como un “avance coordinado” contra la conducción del fútbol argentino.
A través de un extenso mensaje publicado en redes sociales, Gregorio Dalbon puso bajo la lupa el origen de las denuncias que recaen sobre la AFA y el rol de distintos actores estatales. El posteo, titulado “Datos públicos”, se difundió en medio de las actuaciones iniciadas por la Inspección General de Justicia (IGJ) y de presentaciones realizadas ante organismos nacionales e internacionales.
Te Podría Interesar
En su planteo, el letrado señaló que uno de los denunciantes, Juan Facundo Del Gaiso, registra ingresos provenientes del Estado y mantiene antecedentes administrativos vinculados al ámbito futbolístico, al tiempo que citó resoluciones oficiales como respaldo de sus afirmaciones.
Dalbon también hizo referencia a Matías Yofe, a quien vinculó con tareas laborales en el sector público y con encuentros institucionales mantenidos con funcionarios y magistrados. Sin formular acusaciones directas, el mensaje dejó planteados interrogantes sobre la independencia de quienes impulsaron las denuncias y posibles conflictos de intereses.
Críticas del entorno de Chiqui Tapia
Otro de los puntos centrales del escrito fue la circulación en medios de comunicación de información relacionada con allanamientos y actuaciones judiciales. Según el abogado, parte de esos datos habrían llegado a la prensa a partir de filtraciones cuya procedencia y finalidad, sostuvo, deberían ser esclarecidas.
En ese contexto, el mensaje mencionó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Alejandro Monteoliva, aludiendo a la necesidad de determinar responsabilidades en la difusión de información sensible.
El cierre del posteo volvió a elevar el tono del conflicto. Dalbon advirtió sobre un supuesto accionar coordinado contra Chiqui Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y la propia AFA, y afirmó que la disputa excede lo ideológico para ubicarse en el terreno de la defensa institucional, la transparencia y el Estado de Derecho.
La frase final del mensaje —“ahora vamos por todo”— fue interpretada como una señal clara de que la dirigencia de la AFA evalúa profundizar su estrategia legal y política, en un escenario que suma tensión y mantiene abierto el conflicto con sectores del Gobierno nacional.