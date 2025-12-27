El entorno de Chiqui Tapia habló de un "ataque coordinado" del Gobierno nacional a la AFA

La tensión entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) sumó un nuevo episodio este sábado, luego de que el abogado del presidente de la entidad, Chiqui Tapia , denunciara lo que definió como un “avance coordinado” contra la conducción del fútbol argentino.

A través de un extenso mensaje publicado en redes sociales, Gregorio Dalbon puso bajo la lupa el origen de las denuncias que recaen sobre la AFA y el rol de distintos actores estatales. El posteo, titulado “Datos públicos”, se difundió en medio de las actuaciones iniciadas por la Inspección General de Justicia (IGJ) y de presentaciones realizadas ante organismos nacionales e internacionales.

En su planteo, el letrado señaló que uno de los denunciantes, Juan Facundo Del Gaiso, registra ingresos provenientes del Estado y mantiene antecedentes administrativos vinculados al ámbito futbolístico, al tiempo que citó resoluciones oficiales como respaldo de sus afirmaciones.

Dalbon también hizo referencia a Matías Yofe, a quien vinculó con tareas laborales en el sector público y con encuentros institucionales mantenidos con funcionarios y magistrados. Sin formular acusaciones directas, el mensaje dejó planteados interrogantes sobre la independencia de quienes impulsaron las denuncias y posibles conflictos de intereses.

Otro de los puntos centrales del escrito fue la circulación en medios de comunicación de información relacionada con allanamientos y actuaciones judiciales . Según el abogado, parte de esos datos habrían llegado a la prensa a partir de filtraciones cuya procedencia y finalidad, sostuvo, deberían ser esclarecidas.

En ese contexto, el mensaje mencionó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Alejandro Monteoliva, aludiendo a la necesidad de determinar responsabilidades en la difusión de información sensible.

El cierre del posteo volvió a elevar el tono del conflicto. Dalbon advirtió sobre un supuesto accionar coordinado contra Chiqui Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y la propia AFA, y afirmó que la disputa excede lo ideológico para ubicarse en el terreno de la defensa institucional, la transparencia y el Estado de Derecho.

La frase final del mensaje —“ahora vamos por todo”— fue interpretada como una señal clara de que la dirigencia de la AFA evalúa profundizar su estrategia legal y política, en un escenario que suma tensión y mantiene abierto el conflicto con sectores del Gobierno nacional.