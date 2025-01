Axel Kicillof utiliza a Chiqui Tapia en su pelea con Javier Milei y lo pone como su funcionario

"Esto termina mal. Es un Delirio", le dijo a MDZ uno de los dirigentes bonaerenses que dialogan habitualmente con Axel Kicillof pero no comprende cuál es la "ganancia política" de meter a Claudio "Chiqui" Tapia como presidente del Ceamse, organismo tripartito que se encarga de la administración y compactación de los residuos del Gran Buenos Aires y La Plata.

Al interpretar cuáles fueron los motivos por los que primero le cedió el Estadio Único de La Plata como sede permanente a la Selección argentina y ahora irrupción de Tapia junto con dos colaboradores directos, el empresario deportivo, Pablo Tobiggino como director en el área Seguros del Grupo Banco Provincia, la misma fuente concluyó: "Axel se comió lo de la pelea del Chiqui con el Gobierno" como si tal pelea fuera ficticia. Hay elementos sobrados para pensar así.

Hasta la llegada del presidente de la AFA, la conducción la ejercía Mónica Capellini, funcionaria puesta por Jorge Ferraressi, el intendente de Avellaneda. Ahora, Capellini no quedará sin trabajo porque irá, también, al Grupo Bapro, conducido por el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, y cuya presidenta de la Fundación es Malena Galmarini. La otra opción es que, en el marco de las negociaciones en la Cámara de Diputados por el tema presupuesto y cargos, ella tome un lugar en el directorio del banco.

Junto con Tapia también desembarca Ricardo Arcades. Si bien la idea original era que la operatoria quedara en manos del segundo de Capellini, Gustavo Reyes, la designación de Arcades pone ruido sobre el futuro de este posible doble comando.

En medio de las polémicas generadas por la no aprobación del Presupuesto 2025, la fiscal impositiva y el endeudamiento que necesitaba Axel Kicillof para cubrir los vencimientos del año 2025, no ayuda a su campaña de victimización con respecto del Gobierno de Javier Milei que siga nombrando funcionarios cuya necesidad y capacidad para tales roles son más que dudosas.

Capellini viaja desde el Ceamse hasta el Grupo Bapro o como directora del Banco Provincia, eso está por confirmarse. Tobiggino aterrizaría en el área de Seguros del grupo sin ningún antecedente en el rubro, salvo haber conducido un club de fútbol del interior.

En términos estrictamente de "la política", que Ferraresi, actual intendente de Avellaneda y uno de los aliados estratégicos del gobernador ponga un pie en el grupo económico más importante de la provincia, administrado por un aliado directo de Máximo Kirchner como lo es Menéndez, es todo un respaldo, aunque para que suceda eso todavía falta que circule mucha agua en el río.

También deja muy en claro que, más allá que el ministro de Gobierno, Carlos "Carli" Bianco, le eche la culpa a la oposición y a Milei porque no pudieron sancionar las leyes requeridas para la gestión del año 2025, lo más grave sucede en el interior de Unión por la Patria. "El Grupo tiene 9 directores, todos confirmados. En abril habría posibilidad de elegir. Pero hasta ahora no hay nada", dicen en el Grupo Bapro. Salvo un par, los directores solo reciben un pago pero no tienen funciones operativas. Ahí rige la importancia de la oficina y el teléfono, algo que ya no se necesita. Ferraresi, frente a Tapia y Bianco.

Más allá de las discusiones sobre su figura y la pluralidad de empleo a la que puede llegar, Tapia no es un elemento extraño en el ámbito del Ceamse. Desde su época como recolector de residuos y cuñado de Hugo Moyano, el secretario general del gremio Camioneros lo había designado para que trabajase ahí y llegó a ser el representante por la Ciudad de Buenos Aires en ese organismo hasta que Mauricio Macri lo desplazó. Actualmente el Consejo Directivo está dividido en partes iguales entre la Ciudad Autónoma y la provincia de Buenos Aires, aunque la presidencia recae en la figura dispuesta por este último estado.

Los cambios en el Gabinete provincial arrancaron el lunes con la renuncia del exministro de Transporte, Jorge D'Onofrio, increíblemente defendido por Axel Kicillof porque creía que las acusaciones que recibía eran producto de una operación mediática tendida por el exjefe político de su funcionario, Sergio Massa. No obstante, y a pesar de esta opinión, no dudó en volverle a dar al massismo la conducción del Ministerio con la designación del moronense Martín Marinucci.

Para el próximo martes está prevista, pero no confirmada, una reunión entre los ministros del Gabinete provincial y los presidentes de todas las bancadas, tanto oficialistas como opositoras. La anterior, realizada en la tarde noche del 27 de diciembre, terminó bien pero siguió mal. Es que en la charla que mantuvieron los legisladores con Gabriel Katopodis, Agustina Vila y Pablo López todos se habían comprometido a tratar el presupuesto con el compromiso de que el resto de los acuerdos se cumplirían. Dos horas después, Axel Kicillof emitió un duro documento responsabilizando solo a Javier Milei y a los opositores bonaerenses de haber hecho naufragar todo lo acordado con anterioridad, cuando la realidad es que dentro del kirchnerismo quisieron bombardear el proyecto presupuestario y, además, amenazaban con que si no había reelecciones no salían los dos tercios necesarios para el endeudamiento.