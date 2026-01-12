El embajador de Estados Unidos ante la OEA visita la Argentina: los puntos claves de la agenda

En medio de los desafíos que atraviesa la región, el embajador Leandro Rizzuto estará en Argentina hasta el 15 de enero, donde se reunirá con tres ministros clave.

El embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Leandro Rizzuto, realizará una visita oficial a Argentina entre el 12 y el 15 de enero, según anunció la mismísima Embajada. Durante su estadía, el representante estadounidense mantendrá encuentros de alto nivel con funcionarios de los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad Nacional.

La agenda de Rizzuto en territorio argentino estará centrada en el fortalecimiento de la cooperación bilateral en el marco de la OEA, con el objetivo de impulsar iniciativas conjuntas en áreas estratégicas para ambas naciones.

¿Qué temas se abordarán en las reuniones? Entre las prioridades que se abordarán en las reuniones figuran la facilitación del comercio regional, el fortalecimiento de la seguridad hemisférica y la ampliación de asociaciones orientadas a promover la prosperidad en toda la región.

Esta visita se produce en un momento clave para las relaciones entre Estados Unidos y Argentina, donde la coordinación multilateral a través de organismos como la OEA cobra especial relevancia para enfrentar desafíos regionales comunes.