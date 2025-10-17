El embajador de EE.UU. anticipó "grandes noticias" para la alianza económica con Argentina

Peter Lamelas ratificó la intención del gobierno de Donald Trump de avanzar con la ayuda a su par Javier Milei.

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, afirmó este viernes que "pronto" habrá "grandes noticias" que van a fortalecer "la alianza económica" entre su país y Argentina.

"Pronto tendremos grandes noticias que fortalecerán aún más la alianza económica entre Argentina y Estados Unidos. Como dice el lema de mi Moneda de Desafío: 'Unidos en Libertad, Fuerza y Prosperidad'", indicó a través de un mensaje que difundió por su cuenta de la red social X.

En el mismo, añadió: "Tengo confianza en el futuro de nuestra duradera amistad con el pueblo argentino y soy optimista de que Argentina está en el camino correcto hacia la prosperidad como república democrática, de libre mercado y soberana. Un fuerte abrazo a mis hermanos Argentinos - ¡Juntos en Libertad!".

El posteo de Lamelas Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pldocmd/status/1979047064857137564&partner=&hide_thread=false Great news is coming very soon that will further strengthen the economic partnership between Argentina and the United States. As the slogan on my Challenge Coin says, “United in Liberty, Strength, and Prosperity.”

I am confident in the future of our enduring friendship with the… pic.twitter.com/H5gYd6YEC5 — Peter Lamelas, MD, MBA (@pldocmd) October 17, 2025 Este mensaje de Lamelas llega luego de la tensión que se generó por la fase de Donald Trump cuando Javier Milei visitó la Casa Blanca. "Si no gana las elecciones, no seremos generosos con Argentina", dijo el republicano, poniendo en dudas la ayuda económica, vía swap, para el Gobierno nacional.

Tras eso, el propio libertario destacó que el apoyo de su par estadounidense, Donald Trump, es "hasta el 2027" y aclaró que el pedido que hizo el líder republicano para que los argentinos voten a La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas es un "plus adicional".