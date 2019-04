El peronismo se sacó la mufa. Con el resultado electoral de este domingo en el PJ se sacuden con las manos los malos resultados electorales de los últimos cuatro años. Como en el delantero que hace meses que no convierte, se limpiaron de esa sensación amarga y se ilusionan con el inicio de una nueva racha que pueda llevarlos a ganar la gobernación. Sin embargo, el costo que pagaron por esta victoria podría ser demasiado alto y algunos creen que les jugaría en contra a la hora de disputar el partido principal contra Cambia Mendoza.

El diario del lunes hablará de la victoria de los cuatro intendentes del PJ que van camino hacia una nueva reelección. Los eternos, a los que apuntan como antidemocráticos por su perpetuidad en el cargo, podrán enrostrar una vez más que están ahí por voto de la gente. Derribaron con sufragios los argumentos de quienes en los últimos meses aseguraron que los mendocinos quieren limitar la reelección de los intendentes.

Le ganaron la pulseada al gobernador Alfredo Cornejo, que a través de un decreto promulgando la enmienda del artículo 198 de la Constitución Provincial e intentó dejar fuera de la carrera electoral a los cuatro intendentes del PJ. Emir Félix, Roberto Righi, Martín Aveiro y Jorge Omar Gimenez fueron a la Justicia y la Corte los habilitó para competir. Ahora pueden presumir el triunfo en las PASO e ilusionarse con que se repita en las generales.

Gimenez tuvo que transpirar en la interna del PJ e intentará aglutinar los votos de su rival interno: cristian etem. ¿Lo logrará?

Bajo ese punto de vista, una posible lectura es que a Cornejo el tiro le salió por la culata. Lo que debía ser una maniobra para darle posibilidades al radicalismo de ganar en territorio peronista se convirtió en un domingo negro en el que el presidente de la UCR y pieza clave de Cambiemos es derrotado por el PJ en su tierra.

Pero el costo que paga el Partido Justicialista para ganarle a Cornejo no es bajo. Se jugaron sus cuatro cartas fuertes en los comicios municipales y ya no los tendrán en la boleta para los comicios provinciales. Ganaron las PASO municipales y tienen serias chances de imponerse en las elecciones generales de esos departamentos, pero los jugadores de la victoria no aparecerán en las boletas provinciales. Volviendo a la analogía futbolística, no se podrá aplicar la lógica de "equipo que gana no se toca" y deberán conformarse con colaborar desde afuera del campo de juego.

Para eso todavía falta. Mientras tanto, el peronismo saca pecho y se jacta de que en Mendoza el PJ está vivo y gana elecciones. Aunque en Cambia Mendoza sean optimistas para lo que resta del calendario, siempre es doloroso empezar perdiendo. A su favor tienen un dato...se sigue manteniendo la regla de que los oficialismos ganan las elecciones.