El contundente motivo por el que Marianela Mirra y José Alperovich decidieron cancelar su boda

El anuncio de al boda entre Marianela Mirra y José Alperovich dio un giro inesperado en las últimas horas: la pareja decidió cancelar la unión que estaba prevista para este jueves, luego de dos décadas de relación. Aunque inicialmente se había confirmado que el enlace se realizaría en el departamento de Puerto Madero donde el exgobernador cumple prisión domiciliaria, finalmente optaron por suspenderlo.

De acuerdo con lo que trascendió en TN, la intención original era celebrar “una fiesta real”, con más de veinte invitados. Sin embargo, las condiciones judiciales que pesan sobre José Alperovich terminaron frenando el plan. "Tuvieron que tirarse para atrás", señalaron desde el entorno, aludiendo a la preocupación del dirigente tucumano por las posibles consecuencias legales de organizar un evento en su hogar.

La boda, que había sido anunciada como una ceremonia íntima con solo un pequeño grupo de familiares y amigos, se transformó así en un nuevo capítulo de tensión para la pareja. Según pudo saberse, al exmandatario de 70 años "le agarró miedo de que la Justicia hiciera algo si armaba una fiesta en su casa", motivo que habría sido determinante para dar marcha atrás con la convocatoria.

Antes de la cancelación, Marianela Mirra había deslizado algunos detalles del casamiento y había asegurado que se trataba de un gesto de amor, minimizando cualquier tipo de ostentación. Incluso había dejado en claro que no estaba embarazada ni atravesando un tratamiento de fertilidad, tal como se había rumoreado meses atrás. En su entorno repetían que buscaban "tiempos mejores luego de semejante denuncia falsa", en referencia a la condena que pesa sobre José Alperovich.

El exgobernador permanece en Puerto Madero desde julio, cuando dejó el Penal de Ezeiza para cumplir prisión domiciliaria. La medida fue dispuesta por el juez Juan Ramos Padilla, el mismo que lo sentenció a 16 años de cárcel por delitos sexuales. Como parte del régimen, José Alperovich reside en el Complejo Zencity, uno de los lugares mencionados en la causa como sitio de los abusos.