El Consejo de Mayo cierra el año con reunión decisiva de cara a las sesiones extraordinarias

El Consejo de Mayo se reúne en Casa Rosada para cerrar el texto de la reforma laboral y otros proyectos del Pacto de Mayo de cara al verano en el Congreso.

Javier Milei afina la estrategia de cara a las sesiones extraordinarias con el Consejo de Mayo.

Con foco en la reforma laboral, el Consejo de Mayo se reunirá por última vez en el año para avanzar en la presentación de los proyectos legislativos que surgieron del Pacto de Mayo firmado en la provincia de Tucumán.

El encuentro tendrá lugar este miércoles a las 11.30, en el marco de la fecha límite establecida para presentar los proyectos de ley que contemplen los 10 puntos del Pacto de Mayo, fijada el 15 de diciembre.

Según fuentes oficiales, el Gobierno Nacional busca evitar posibles filtraciones del contenido del proyecto de reforma laboral que actualmente se encuentra bajo la pluma del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El Consejo de Mayo cierra el 2025 El objetivo de la reunión en Casa Rosada será pulir los detalles finales antes del inicio de las sesiones extraordinarias del Congreso. Allí, Manuel Adorni hará su primera aparición como ministro en la coordinador.

Federico Sturzenegger aparece en representación del Poder Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, como representante de las provincias; la senadora Carolina Losada y el diputado Cristian Ritondo, en calidad de representantes del Poder Legislativo; Gerardo Martínez, titular de la UOCRA, será la voz del sindicalismo y finalmente, el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini.