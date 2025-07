El Congreso cuestiona a Javier Milei por los polémicos dichos sobre China de su futuro embajador de EE.UU.

“El señor Lamelas no sólo vulnera la ley 20.957 que rige el servicio exterior argentino, sino que también avanza sobre la personalidad del Estado, nuestras relaciones bilaterales y el ejercicio soberano de nuestras políticas”, sostienen en los fundamentos. En ese sentido, advierten que la aprobación del placet por parte del Ejecutivo sentaría un precedente alarmante: sería una señal de aval político a una agenda diplomática subordinada a intereses extranjeros.

Desde el bloque aseguran que no se oponen a la designación de representantes, pero exigen respeto por la soberanía nacional y por los marcos legales que regulan la diplomacia internacional. “No es función de un embajador definir nuestro rumbo político ni apoyar candidatos locales”, enfatizaron.

En este sentido, insistieron en el pedido por no entrometerse en asuntos que no competen al país: "La guerra comercial que se está desarrollando entre Estados Unidos y China, nos debe tener de espectadores, no tenemos motivo alguno para entrometernos ni para perjudicar futuras relaciones con ambos países, necesitamos tener buenos vínculos con ambos".