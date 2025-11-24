El Congreso analizará el nuevo acuerdo comercial firmado con Estados Unidos

La Comisión de Comercio de Diputados se reunirá este martes para analizar el acuerdo de libre comercio entre la Argentina y Estados Unidos.

El Gobierno Nacional defenderá el acuerdo entre Estados Unidos y Argentina en el Congreso.

El Congreso pondrá en debate el acuerdo firmado entre Estados Unidos y Gobierno nacional en la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados que fue convocada a una reunión para este martes.

El anuncio fue realizado por el jefe del bloque de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, quien advirtió que el convenio “debe ser debatido y aprobado por el Congreso” antes de su implementación. “Este martes la Comisión de Comercio recibirá a especialistas para escuchar sus aportes y opiniones”, precisó el legislador desde sus redes sociales.

El encuentro, que se desarrollará a partir de las 12 en la Sala 2 del segundo piso del Anexo A, será presidido por el diputado Tomás Ledesma, también integrante del bloque peronista. Durante la sesión, se espera la exposición de técnicos, economistas y representantes del sector privado.

La postura de Gobierno Desde el oficialismo, el Ejecutivo remarcó que el acuerdo con Washington tiene como objetivo “fortalecer los lazos económicos bilaterales, fomentar el comercio y atraer nuevas inversiones”. El Gobierno señaló además que la iniciativa se enmarca en una “reconfiguración de las cadenas globales de valor”, promovida por la administración del presidente Donald Trump.

Según la comunicación oficial, la incorporación de la Argentina a este esquema la posiciona dentro de un “grupo selecto de países con preferencias comerciales”, lo que permitiría mejorar el acceso a mercados, generar empleo y estimular la competitividad de sectores exportadores.