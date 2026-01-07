El concejal detenido por manejar alcoholizado en la Arístides zafó de la destitución

El concejal libertario Martín Antolín , detenido en noviembre por manejar alcoholizado en la calle Arístides Villanueva, finalmente no será destituido y continuará en su cargo. El Concejo Deliberante de San Rafael archivó una denuncia y un pedido de expulsión que impulsaba el radicalismo.

Antolín protagonizó un escandaloso hecho en la madrugada del lunes 24 de noviembre . El concejal sanrafaelino fue parado en un control de tránsito ubicado en Arístides Villanueva y Belgrano de la Ciudad de Mendoza manejando un automóvil BMW descapotable sin patente. Los efectivos le realizaron un control de alcoholemia que arrojó un resultado de 1,16 gramos de alcohol en sangre.

Ante esta infracción, el dirigente del Partido Libertario fue detenido y se le retuvo el auto. Posteriormente la Justicia Contravencional le impuso una millonaria multa y lo inhabilitó para conducir durante un año.

Este incidente generó un fuerte rechazo por parte de la política y desde distintos sectores exigieron al concejal que renuncie. Desde el radicalismo sanrafaelino avanzaron y presentaron una denuncia ante el Concejo Deliberante con el objetivo de destituir al edil.

Este martes, durante una sesión especial, el Concejo Deliberante resolvió archivar el planteo del radicalismo. El bloque oficialista del Partido Justicialista decidió no acompañar el dictamen que impulsaron los ediles radicales, advirtiendo que presentaba irregularidades administrativas.

Entre los argumentos que esgrimieron para desestimar la denuncia contra Antolín, resaltaron la falta de documentación probatoria como la copia de la causa contravencional y los detalles del procedimiento policial en el cual se multó al concejal por conducir alcoholizado.

Asimismo, consideraron que el accionar del edil no se dio en el marco de su función y que el hecho ocurrió afuera del departamento.

Desde que Antolín arribó al Concejo Deliberante en diciembre de 2023, los radicales lo acusan de acompañar en algunas votaciones al oficialismo y favorecer a la gestión del intendente peronista Omar Félix.

La realidad es que este concejal en varias ocasiones es el encargado de desempatar algunas votaciones y generalmente, el edil libertario se inclina por votar los proyectos oficialistas.

Multa millonaria e inhabilitación por un año

Luego de ser detenido a finales de noviembre de 2025 por conducir alcoholizado el 1º Juzgado Contravencional de Mendoza, a cargo del juez Guillermo Lorca, le impuso a Antolín una millonaria y dura sanción.

El concejal reconoció su culpabilidad y admitió haber conducido bajo los efectos del alcohol, por lo que accedió a someterse a un juicio abreviado.

El magistrado le impuso al edil sanrafaelino una multa de $3,9 millones y estableció una inhabilitación para conducir por el plazo de 365 días.