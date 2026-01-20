El chavismo asegura que revelará la lista de los presos políticos liberados y crece la presión por los argentinos detenidos

Mientras se lleva adelante una liberación paulatina de presos políticos en Venezuela , el chavismo asegura que ultima detalles para la publicación de un listado de quienes fueron excarcelados de las prisiones de Caracas, por lo que crece la expectativa por la situación de los argentinos que siguen detenidos por el régimen.

Así se conoció este martes, en el marco de una conferencia de prensa que encabezó el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez .

Consultado por una periodista sobre si el Gobierno informará a todas las personas que fueron apresadas durante estos últimos años y liberadas en los últimos días, el funcionario respondió: “Estoy completamente de acuerdo contigo, esa lista debe ser publicada. Buscaremos la forma de que así se haga”.

Se trata de la misma autoridad que anunció días atrás una supuesta liberación masiva de presos políticos . El martes pasado había comunicado que “más de 400 personas han sido liberadas”, cifra desmentida por distintas entidades.

La organización no gubernamental Foro Penal informó este lunes que registra 777 presos políticos en Venezuela. La ONG contabiliza 143 excarcelaciones de presos políticos entre el 8 de enero y el lunes por la noche. Desde el pasado sábado no se registraron nuevas liberaciones dentro del monitoreo realizado por la institución.

Venezuela- presos políticos

A pesar de las promesas de la continuidad del régimen chavista y con esa cantidad de detenidos que denuncian las ONG de derechos humanos, no hay novedades de los argentinos alojados en estos centros de detención. Se trata de los casos de Nahuel Gallo, Germán Giuliani y Roberto Baldo, a quienes el Gobierno mantiene negociaciones para sus liberaciones, pero sin éxito hasta el momento.

Pese a las tratativas de su familia, no hay precisiones sobre el paradero de Nahuel Gallo, gendarme argentino detenido a comienzos de diciembre de 2024 cuando ingresó a Venezuela desde Colombia con el objetivo de visitar a su pareja y a su hijo.

Las autoridades venezolanas lo acusaron de participar en supuestos planes terroristas, una imputación que fue rechazada de plano por la Argentina. Desde su arresto, Gallo permanece privado de su libertad sin acceso a asistencia consular ni a un proceso judicial transparente.

Posteriormente, se conoció la situación de Germán Darío Giuliani, abogado penalista argentino detenido en mayo de 2025 tras viajar a Venezuela por motivos laborales. Desde entonces, la información oficial sobre su situación es escasa. Sus familiares denunciaron traslados sin notificación, falta de contacto y ausencia de pruebas de vida durante meses.

En los últimos días, se conoció además el caso de Roberto Baldo, un trabajador gastronómico con doble nacionalidad argentino-venezolana, detenido junto a su esposa.

En las últimas horas, el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, reclamó la liberación de los presos políticos en Venezuela y agradeció el apoyo del presidente Javier Milei al operativo militar que terminó con la captura del exmandatario Nicolás Maduro.

“Estados Unidos y Argentina defienden un Hemisferio Occidental seguro, libre y respetuoso de la soberanía de las naciones. Bajo Maduro, Venezuela careció de verdadera soberanía y ahora tiene la oportunidad de un futuro con autodeterminación real”, dijo y agregó: “Reafirmamos nuestro apoyo a la liberación de rehenes y presos políticos detenidos injustamente. La libertad y la justicia deben guiar nuestros esfuerzos en toda la región. Gracias al Presidente Donald Trump, Marco Rubio y al presidente Javier Milei por su apoyo".