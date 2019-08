El acalorado discurso de Suarez en la inauguración de la Casa de San Martín

El intendente de Capital y candidato a gobernador por el Frente Cambia Mendoza, Rodolfo Suarez, dio un acalorado discurso con referencias al actual momento político y electoral en la inauguración de la "Casa de San Martín".

Las palabras de Suarez iniciaron con un tono emotivo y conmemorando la residencia del General San Martín en el terreno que desde hoy ocupa el Museo de Sitio y Centro de Interpretación en la calle Corrientes al 343 de Ciudad.

Suarez arengó a los presentes a atravesar el momento del país

"Estar hoy aquí me llena de emoción porque me hace pensar que el General San Martín una mañana se levantó en esta casa y salió por esta calle a liberar América. Espero que la emoción no me traicione y pueda terminar de decir estas palabras que quiero decir", comenzó el intendente de Ciudad.

Pero tras la introducción, se envalentonó al mencionar los valores promulgados por San Martín y los relacionó con el momento político, social y hasta electoral que vive el país después de las PASO.

el intendente de ciudad recibe el saludo del jefe de los granaderos a caballo

"Nos propusimos en la Ciudad rescatar muchos espacios que tienen que ver con la infraestructura, pero quisimos rescatar esta casa por los valores del General San Martín, esos valores que ahora necesitamos en Argentina, porque a esta Argentina la sacamos todos juntos o no la saca nadie", vociferó un acalorado Suarez.

"Eso nos enseñó San Martín, los valores de la humildad, de la unidad y de trabajar juntos. Así fue que juntos trabajamos para rescatar esta casa con el aporte de la nación, la provincia y el municipio. Ahora los ciudadanos y los turistas de todo el mundo tienen un museo y no un taller mecánico", aseguró el candidato a gobernador por el Frente Cambia.

Luego del discurso se realizó el corte de cinta y el desorganizado acceso al museo para las autoridades y los medios de prensa en una primera tanda. Allí el intendente Suarez y sus colaboradores más cercanos recorrieron las instalaciones recibiendo la orientación de los guías del lugar.

Los actos protocolares y los formalismos fueron cesando, la gente fue ingresando de a poco al museo o yendo al Parque O´Higgins para los shows artísticos, pero la inesperada arenga de Suarez sin dudas fue otra de las novedades en una jornada de inauguraciones.