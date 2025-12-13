Dos cuestionamientos del PJ sobre el uso del agua en San Jorge y qué responde la empresa

En una semana que ha sido intensa y compleja en términos políticos y sociales, con la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la explotación del proyecto minero/metalífero San Jorge , más las manifestaciones sociales en contra de esta decisión de la Legislatura, desde la empresa salieron a dar detalles de cómo será el proceso que se llevará a cabo dentro de por lo menos 3 años, y a responder inquietudes por parte de sectores opositores.

Quien planteó algunos cuestionamientos respecto a la DIA de San Jorge fue el senador kirchnerista, Félix González, quien votó en contra este martes (la votación resultó 29 a favor y 6 en contra).

En MDZ Club, por MDZ Radio FM 105.5 señaló que en los informes no está claro el balance hídrico del arroyo El Tigre, donde sacará agua el proyecto; así como tampoco el análisis de si esas cuencas están conectadas o no subterráneamente. Según informó la empresa, utilizará en momentos de producción, 141 litros de agua por segundo (l/s) para la explotación minera metalífera.

Quien respondió a las preguntas e inquietudes fue Fabián Gregorio, CEO de PSJ Cobre Mendocino (San Jorge), quien intentó llevar certezas respecto a cómo será todo el proyecto y la utilización del recurso hídrico.

Gregorio sostuvo que "todos los estudios de balance hídrico se vienen realizando hace muchísimo tiempo" y que se han tomado "innumerables" datos así como también se han comparado con los datos regionales propios de la zona, "que también es una forma de medición, más los datos pluviométricos de del arroyo".

Y planteó: "El arroyo es suficiente para suministrar el agua que necesita el proyecto. Este es un proyecto necesita 141 l/s, ese es el agua de reposición del proyecto. Y la el arroyo tiene, en etapas de verano, llega a 600 l/s y un caudal medio de 300 l/s. Nosotros consideramos que el agua, como la estamos tomando y en la forma responsable que la estamos tomando, es suficiente para el suministro y para la vida útil del proyecto".

Además agregó que han pensado en el recurso "superficial", más allá que hay agua subterránea en la zona y disponible. "No nos hemos dirigido hacia ese sector, teniendo la posibilidad de hacerlo, y seguimos insistiendo con la teoría que con el arroyo superficial tenemos el suministro suficiente del proyecto".

En tanto, el otro cuestionamiento que planteó Félix, de no tener certezas o el dato concreto de si las cuencas están o no conectadas, Gregorio señaló que han tratado de "salir de esa discusión, porque es una discusión doctrinaria que lleva mucho tiempo, lleva mucho análisis de de muchísimos años y hay desavenencia científica entre los distintos actores". Al respecto, agregó que desde PSJ Cobre Mendocino han "ofrecido un proyecto de no afectación del recurso hídrico. Para ello nos hemos valido de muchas otras medidas que ofrece el proyecto para que sea seguro y tiene que ver con las garantías de que no vamos a afectar el recurso hídrico en calidad ni en cantidad", marcó.

Sobre esto, dijo que el proyecto tiene como ventaja que "se encuentra a 140 metros de profundidad del acuífero más cercano; eso es muy distante. Tenemos procesos con la infiltración máxima posible en los escenarios más complejos proyectados, sin que exista migración de contaminante en ellos, es de apenas diez litros, lo cual demuestra que no hay posibilidad técnica de afectación, y a esto se le suma la impermeabilización del depósito de cola y la incorporación de drenaje y piletas recolectoras", dijo, en base a lo ordenado por la DIA de explotación.

"La verdad que estamos con un estándar de seguridad altísimo. En Chile mismo no se exigen impermeabilizaciones en muchísimos depósitos de cola. Aquí por una cuestión de seguridad máxima se lo ha ordenado, y nosotros los hemos aceptado y estamos en condiciones de cumplirlo".

"Por lo tanto, la verdad que la discusión de la conectividad de las cuencas deviene abstracta. No es cierto que porque exista una conectividad de cuenca no se pueda desarrollar un proyecto minero, lo que se trata de hacer es tomar los máximos recaudos, y estos máximos recaudos han sido establecidos en en cualquiera de esos escenarios, que es ni más ni menos que la impermeabilización del dique de cola", añadió.

Y finalizó: "Nos hemos anticipado en las medidas preventivas al minuto cero. Tenemos tranquilidad nosotros y queremos transmitírselo a la a toda la ciudadanía de que el estándar que se ha establecido en seguridad es muy, muy alto, diría a nivel internacional", completó.

El día después de la DIA y cuándo comienza a operar San Jorge

Por otro lado, Gregorio señaló que ahora comienza un período de factibilidad de la obra, que durará hasta al menos noviembre del 2026, fecha en la que podría comenzar la construcción de la mina. Hacia adelante, se prevé entre 18 y 24 meses de construcción, por lo que recién entre mediados y fines del 2028 podría comenzar a operar San Jorge.

El CEO de San Jorge expresó que finalizada la etapa de factibilidad "económica, de mercado, de planificación integral de la construcción, de la operación, el cierre de la mina y la actualización de todos los programas de sostenibilidad y monitoreo ambiental", comenzará la etapa de construcción.

Se espera que ya antes del segundo semestre del 2026 "podamos terminar de cerrar el financiamiento de la mina" y ya están trabajando en "contratos de ingeniería con con distintos oferentes capaces de hacer la factibilidad de este proyecto. Son empresas internacionales con mucho componente nacional que van a estar trabajando"

Por otro lado, están también analizando cuestiones que tienen que ver con el suministro energético, "tarea que hay que comenzar ahora para cumplir con la línea de tiempo que tenemos trazada". "Es un suministro eléctrico que necesitamos tener 40 megas de potencia ahí arriba en la montaña, con inversión que ha comprometido hacer la empresa".

"En julio del año que viene, ya podríamos estar encarando la la adquisición de la maquinaria correspondiente, tanto de planta, como unidades móviles, que es material importado y demás accesorios que hacen a a la planta o a la ingeniería civil", cerró.