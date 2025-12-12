Distrito minero: Kobrea Exploration acelera la construcción del camino para llegar a perforar en El Perdido

El proyecto El Perdido , parte de la asociación entre la empresa mendocina Agaucu y la junior canadiense Kobrea, se prepara para perforar en el sur provincial con una inversión inicial estimada en 5 millones de dólares, marcando un hito en el Distrito Minero Occidental (MDMO) .

Se trata del primer y único proyecto que avanza, por el momento, hacia la etapa de exploración avanzada. Pese a este prometedor avance, Mario Castelli, presidente de Kobrea Argentina, confirmó un ligero retraso en la logística. Hay un leve demora en la construcción del camino de 14 kilómetros, con los 4 finales especialmente compliados, para asegurar el acceso seguro de maquinaria hasta la zona determinada para los primeros sondajes.

Esta demora obliga a posponer el ingreso de la perforadora hasta fines del 2025 o principios de 2026. "La dificultad, digamos, como para concluirlo, que nos va a demorar dos semanas el inicio de todo", precisó Castelli.

El ejecutivo de Kobrea, que posee un acuerdo estratégico con Agaucu por siete proyectos de todo el distrito, se refirió al estado de las actividades en el MDMO y la reciente aprobación de la segunda etapa de proyectos, donde Kobrea también tiene más proyectos.

Castelli señaló que la empresa está poniendo todos los recursos disponibles -trabajo, dinero, contrataciones- para avanzar. Sin embargo, la construcción del camino hacia El Perdido, el proyecto más avanzado y aprobado en la primera tanda de MDMO, sigue en curso debido a que "el último tramo es bastante complejo", lo cual desplaza la movilización de equipos por lo menos un par de semanas más. El contrato para realizar los sondajes ya se encuentra firmado con la empresa mendocina Conosur Drilling S.A. , y la perforación diamantina se iniciará tras la finalización del camino de acceso y la construcción del campamento de exploración.

Expansión y respaldo financiero del objetivo

El plan de inversión de US$5 millones para la primera campaña de perforación de El Perdido se encuentra asegurado por una reciente colocación privada de la compañía. Kobrea Exploration Corp. cerró una oferta de colocación privada obteniendo un ingreso bruto total de $8,5 millones de dólares el pasado octubre. La compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos para perforación y exploración en sus proyectos en la Provincia de Mendoza.

El destino de estos fondos se justifica en la importante expansión de los objetivos geológicos. Los estudios más recientes, incluyendo la magnetometría aerotransportada de 2025 y el análisis Aster, ampliaron significativamente la comprensión del yacimiento. El sistema de pórfido de cobre-oro-molibdeno interpretado en El Perdido se expandió a un área de 2 kilómetros por 2 kilómetros, con una unidad de brecha hidrotermal de 1.700 metros por 250 metros que se interpreta como el centro del sistema.

Próximos pasos tras la aprobación de nuevos proyectos

En paralelo con el avance en El Perdido, la empresa acelera los trámites para otros proyectos recién aprobados en la segunda etapa de leyes sancionada por el Senado, incluyendo a Destino y Cupurun. La asociación entre Kobrea y Agaucu, que poseen el derecho a obtener una participación del 100% en siete proyectos que totalizan 733 km2 en el suroeste de Mendoza, ve en El Destino un segundo avance clave. Este proyecto ya cuenta con su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada y se perfila para ser el segundo de mayor progreso en el distrito, dado que gran parte de los estudios que hizo Kobrea, como la magnetometría aérea, consideró también las propiedades que lo componen.

Castelli aclaró que, si bien la decisión es "obviamente arrancar pronto con actividades en esos proyectos", deben completar previamente una serie de requisitos legales. Esta obligación se desprende de la normativa de la Dirección de Minería, la cual exige completar "información técnica y demás que está entre la aprobación por ley y el inicio de actividades", tal como hicieron en su momento para El Perdido.

Al ser consultado sobre la capacidad de la empresa para sostener el avance simultáneo de múltiples iniciativas, Castelli confirmó que los fondos de la colocación privada permiten tener "caja para seguir en paralelo con los otros proyectos", evitando la necesidad de buscar financiamiento adicional.

Además, destacó que el resultado favorable en el proyecto San Jorge (PSJ) es una "buena señal para los inversores y el mercado internacional".