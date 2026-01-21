Dirigentes oficialistas destacaron el discurso de Javier Milei en Davos: "Está cambiando la Argentina"

Luego de que el presidente Javier Milei expusiera en Suiza ante el Foro de Davos , los distintos dirigentes del oficialismo nacional salieron a destacas las palabras del mandatario.

Fiel a su estilo tuitero, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , indicó: " Maquiavelo Q.E.P.D. Fin ". La publicación es en referencia a la frase que esbozó el jefe de Estado en referencia al filósofo italiano del siglo XVI: "Ha muerto, es momento de enterrarlo".

"Sin valores no hay progreso, sin libertad no hay justicia y sin propiedad privada no hay futuro", indicó Patricia Bullrich , jefa del bloque La Libertad Avanza en el Senado. "Frente al socialismo disfrazado de derechos humanos que termina defendiendo dictaduras violentas, una defensa firme y sin complejos de la libertad, la ética y Occidente. Ideas clarísimas del Presidente", remarcó.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , se limitó a compartir la opinión de Juan Gabriel Flores, uno de los autores del híper oficialista portal La Derecha Diario: "El Presidente en su tercera presentación en el foro de Davos nuevamente lo cita a Alberto Benegas Lynch (hijo) junto a los profesores liberales más destacados".

El jefe de la bancada oficialista de diputados libertarios Gabriel Bornoroni señaló, también en redes sociales: "Excelente Javier Milei en Davos. Una vez más defendiendo los valores de Occidente y las ideas de la libertad".

A este se sumó Damián Arabia, diputado de LLA: "No se trata solo de una gestión que está cambiando la Argentina. Tenemos un Presidente que entiende que sin batalla cultural no hay transformación duradera. Por eso explica y vuelve a explicar. Porque las ideas no se imponen, se ganan".

El diputado nacional (LLA) por Corrientes, Lisandro Almirón, sostuvo que "una vez más el Presidente nos llena de orgullo con un discurso que no solo enfrenta al globalismo en su propia casa, sino que le devuelve el protagonismo al país con cada palabra. Argentina, faro de occidente".

Otro de los funcionarios que se sumó a destacar el discurso fue Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias. "Excelente, para ver y volver a ver. Tomar nota y leer. Argentina Faro de Faros!".

La palabra de Javier Milei en Davos

En su discurso ante el Foro de Davos en Suiza, Javier Milei afirmó: "El mundo ha comenzado a despertar. La mejor prueba de ello es lo que está pasando en América con el renacer de las ideas de la libertad. América será el faro de luz que vuelva a encender a todo occidente".

Además, remarcó: "Tenemos por delante un futuro mejor, que existe si volvemos a las raíces de occidente, las ideas de la libertad. Que dios bendiga a occidente, que las fuerzas del cielo nos acompañen y viva la libertad carajo".

Durante buena parte de su exposición, Milei remarcó el rol empresarial en el desarrollo y sostuvo que "sin empresarios no habrá producción y el nivel de vida será extremadamente precario".

En ese sentido, el libertario argumentó que la regulación estatal "mata el crecimiento económico" y enfatizó que "no hay motivo que justifique la intervención". "Es una violación del derecho de propiedad, por lo que al castigar los beneficios, el crecimiento potencial de la economía cae. La intervención y la regulación son dinámicamente ineficientes, por ser violentas y por ende injustas".

Por eso, Milei celebró la "ciclópea tarea" del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que permitió avanzar con 13.500 reformas estructurales que hoy permite al país "volver a crecer". "Esto es Make Argentina Great Again" (Hacer a la Argentina Grande Otra Vez"), subrayó.

En ese contexto, llamó a los Estados a "dejar de fastidiar" a los empresarios e insistió: "Lo mejor que pueden hacer los políticos es dejar de fastidiar a quienes quieren hacer un mundo mejor".