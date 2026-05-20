Diputados: Martín Menem ganó la primera pulseada y el peronismo no avanzará con la interpelación a Adorni

Ley de zona fría: la propuesta del oficialismo
El gobierno nacional impulsa una reforma en el esquema de subsidios al gas que afectaría directamente a unos 3,5 millones de hogares. Con el nuevo sistema, esos hogares perderían el acceso automático al beneficio y deberían demostrar vulnerabilidad económica para seguir recibiéndolo. La provincia de Buenos Aires sería la más perjudicada: la diputada opositora Jimena López advirtió que 1,3 millones de bonaerenses quedarían fuera del subsidio.
El proyecto crea el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), al que accederán únicamente quienes cumplan ciertos requisitos. Podrán inscribirse las familias con ingresos menores a tres canastas básicas —alrededor de $4,3 millones según el Indec—, los beneficiarios del Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), las personas con Certificado Único de Discapacidad y los veteranos de Malvinas. La diputada oficialista Silvana Giudici sostuvo que el 60% de los hogares actualmente subsidiados podría calificar dentro de este nuevo registro.
El principal cambio recae sobre la denominada "zona ampliada", donde hoy rige un subsidio automático del 30%. Esta área comprende gran parte del interior bonaerense —La Plata, Mar del Plata, Tandil y Bahía Blanca, entre otras—, el sur de Santa Fe, el centro y sur de Córdoba, casi toda San Luis y sectores de Mendoza, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán y San Juan. En todas esas regiones, los usuarios de ingresos medios y altos dejarían de percibir el beneficio.
Las zonas de "efectiva severidad climática" —la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna— conservarían el subsidio pleno y sin filtro de ingresos. A diferencia del resto del país, los habitantes de esas áreas no necesitarían acreditar situación económica para mantener el beneficio, dado que el clima extremo justifica, según el proyecto, un tratamiento diferenciado.
Sin embargo, incluso en esas regiones el subsidio se reduciría en la práctica. La iniciativa establece que el beneficio cubrirá únicamente el precio del gas en origen, dejando fuera los costos de transporte y distribución. Eso implica una baja concreta en el monto subsidiado y explica el rechazo de varios legisladores patagónicos, que ven en esta medida un recorte encubierto para sus provincias.