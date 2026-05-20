Diputados: Martín Menem ganó la primera pulseada y el peronismo no avanzará con la interpelación a Adorni

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Germán Martínez no logró imponer su sesión y Martín Menem domina la agenda

Con 131 votos, la Cámara de Diputados rechazó suspender la sesión con la agenda del oficialismo y cerró la posibilidad de que se avance con al interpelación de Manuel Adorni, tal como pedía la oposición.

Esta votación llegó después de una hora y media de debate reglamentario, en la que los diputados de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, el Frente de Izuquierda y Provincias Unidas pedían que se levantara la sesión del oficialismo, que había sido convocada a las 10 y se le diera lugar a la de la oposición, prevista para las 11. En esa misma iban a buscar la interpelación del jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Todo esto llevó un buen rato de discusión y se definió a las 11.45. Es decir, ya había pasado incluso el horario de la segunda sesión.

DIPUTADOS N/A

"Si esta sesión se levantara, ya no hay más posibilidad de hacer uso del recinto en el día de hoy", adivritío la oficialista Silvana Giudici (Capital Federal) para desarticular la jugada del jefe de la bancada peronista Germán Martínez (Santa Fe), de suspender la sesión libertaria para darle lugar a la opositora. "Suspender esta sesión no les da ningún triunfo porque no va a iniciar otra sesión", aclaró.

Durante la discusión, el peronismo insistió en avanzar con una moción para suspender la sesión y darle lugar al pedido de la oposición. Fueron varios minutos en los que el oficialismo se negó a hacerlo. "No existe otro antecedente y no voy a ser el presidente que autorice esto", indicó Martín Menem (La Rioja). "No ha ocurrido nunca en la historia democrática de esta cámara algo cómo lo que quieren hacer, lo que pide Martínez es improcedente", sumó y destacó: "Nunca se suspendió una sesión para continuar antes".

Sin embargo, Martínez luego pidió que se suspendiera directamente la sesión y al oficialismo no le quedó otra alternativa que aceptar el pedido del diptuado de la oposición. Una vez definido esto, se votó y el oficialismo ganó la votación con 131 votos contra 111.