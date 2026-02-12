Diputados le dio media sanción a la Reforma Penal Juvenil y el Gobierno cosecha otro triunfo

Live Blog Post

Miguel Pichetto acompaña el proyecto, pero lanzó duras críticas

El titular del bloque Encuentro Federal no escondió su malestar con el proyecto de baja de edad de imputabilidad, a pesar de acompañar el proyecto oficialista. Sostuvo que se trata de “una medida de impacto en realidades que ocurren en una sociedad rota, en decadencia y donde se ha perdido el valor de la escuela pública y la familia como elemento de contención que son parte de la incorporación de jóvenes al delito”.

Sin embargo, aclaró que “tomando los porcentajes no es tan alto porque no llega al 2%”.

El diputado lanzó sus críticas y explicó que “detrás de este proyecto, hay un Gobierno que no invierte en infraestructura y en educación”. “Estas son medidas de efecto que sirven para lucimiento de determinados senadores o exministras que, no conformes con 14 y que quisieran 13 o talvez 10, porque eso las coloca más a la derecha y las pone en el lugar del facilismo discursivo satisface a algunos sectores”, remarcó.