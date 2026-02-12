Diputados: hay quórum y el Gobierno va por la baja de imputabilidad a 14 años

La Cámara de Diputados sesionará este jueves desde las 11 para tratar dos proyectos centrales para la agenda legislativa del Gobierno nacional: la reforma del régimen penal juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, y la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
12-02-2026 12:12
Germán Martínez sobre la cuestión preventiva
El diputado peronista hizo foco en la cuestión preventiva, reclamando al Gobierno por no poner el articulado acciones relativas a la educación, la integración, los clubes y demás aspectos que hacen a la vida en sociedad de los menores de edad. Al mismo tiempo, mencionó que la cuestión presupuestaria está redactada de "forma tramposa", ya que, en su opinión, el Estado Nacional está dejando de lado su responsabilidad en esa aspecto para financiar el sistema en las provincias.
12-02-2026 11:48
Tolosa Paz encabeza los discursos de la oposición
La diputada de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz habló de una ley actual "vetusta y regresiva". Sin embargo, llamó al proyecto del oficialismo un "mamarracho jurídico". "Le puede servir para una campaña electoral pero se aleja de lo que tenemos que hacer", añadió. Según Tolosa Paz, esta ley sería ineficiente para el sistema judicial y no resuelve la conflictividad adolescente. "Acaban de traer un pésimo proyecto, no van a resolver el problema", sentenció, al mismo tiempo que pidió por "más seriedad y menos marketing".
12-02-2026 11:27
Rodríguez Machado abre el debate
La diputada cordobesa de La Libertad Avanza, Laura Rodríguez Machado, tuvo la primera palabra en el debate por la baja de imputabilidad. Puso hincapié en llevar estándares modernos a una ley actual "obsoleta".
"Ante la menor duda, nosotros establecemos que se opte por el menor y que la privación de la libertad sea de ultima ratio, la última pena que establezca el juez", detalló en cuanto al proyecto de ley del oficialismo.
12-02-2026 11:20
Hay quórum e inicia la sesión
Con 130 diputados presentes se dio inicio a la sesión en el recinto, con el izamiento de la bandera y la entonación del himno nacional. Juan Schiaretti, diputado electo de Córdoba pendiente de incorporación hasta el momento, tuvo su momento para jurar e incorporarse al cuerpo legislativo. Además, se pidió un momento de silencio por Sandra Mendoza, ex integrante de la cámara y fallecida en el día de ayer.
12-02-2026 07:45
Diputados tendrá que aprobar o rechazar el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea
El segundo tema central será la ratificación parlamentaria del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. El dictamen fue firmado en un plenario conjunto de las comisiones de Relaciones Exteriores y Mercosur, con impulso del oficialismo y acompañamiento de aliados.
El proyecto de reforma del régimen penal juvenil que será debatido en la Cámara de Diputados establece en 14 años la edad mínima para juzgar delitos graves, como homicidio, abuso sexual o secuestro, y fija una pena máxima de hasta 15 años de prisión para los menores alcanzados por la norma.
La iniciativa también determina que la privación de la libertad será el último recurso, priorizando la aplicación de medidas alternativas para infracciones de menor entidad, en línea con los estándares internacionales en materia de derechos de la niñez y la adolescencia.
La confirmación del dictamen de mayoría llegó a través de la cuenta de X del presidente Javier Milei, quien celebró el avance del proyecto y ratificó la voluntad del Gobierno de llevar el debate al recinto durante el período de sesiones extraordinarias.
En ese mismo sentido, la diputada Silvana Giudici brindó precisiones sobre el acuerdo alcanzado en comisiones. “Con la firma de 81 diputados obtuvimos dictamen para la baja de edad de imputabilidad a los 14 años. Mañana lo trataremos en la sesión convocada para las 11 en Diputados”, escribió la legisladora en la red social.