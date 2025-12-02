Diputados: el peronismo se aglutina para ser la primera minoría, aunque dependerá de los gobernadores

En Diputados el bloque peronista sufrió un desmembramiento que benefició al oficialismo. Las dudas que surgen y el gol de los gobernadores.

El peronismo en la Cámara de Diputados mantiene sus esfuerzos por no perder más diputados y que la primera minoría quede para La Libertad Avanza. El bloque de Germán Martínez define este martes cuál será la nueva etiqueta que aglutine a la bancada kirchnerista luego del 10 de diciembre.

Las fugas del peronismo en Diputados Luego de las fugas de Jorge “Gato” Fernández (San Luis) y de Javier Noguera (Tucumán), que ingresa en lugar del gobernador Osvaldo Jaldo, quien fue candidato testimonial en la lista de Fuerza Patria, lo que todavía se llama Unión por la Patria quedó con 96 diputados. Este número podría reducirse a 93 o 92. En caso de que eso ocurra, la primera minoría quedaría para el oficialismo.

Quedarse con el título de "primera minoría" no es solo una coronación triunfal en el Congreso. Es la llave para quedarse con un buen número de integrantes en las comisiones y en las tres vicepresidencias que la Cámara baja debe definir este miércoles a partir de las 13 en la sesión preparatoria donde jurarán 127 nuevos diputados. Esa chapa la lleva el peronismo K desde hace más de diez años.

Cuántos diputados tendrá Germán Martínez Si el bloque de Germán Martínez —que todo indica que será ratificado como jefe del bloque— queda con 93 o 92 diputados dependerá, en buena parte, de lo que haga finalmente el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Este mandatario ya anticipó que sus diputados se irán de UP y jugarán por fuera. Sin embargo, los acuerdos con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz —otro de los gobernadores molestos con la conducción nacional del PJ que busca ir por fuera del armado kirchnerista— no terminan de florecer.

german martinez.jpg Diputados Una de las versiones que el lunes a última hora transitó los pasillos del tercer piso del Palacio Legislativo es que Jalil dejaría a uno de sus cuatro diputados, Claudia Palladino, dentro de UP. Se trata de una dirigente cercana a la cristinista Lucía Corpacci. Los que podrían irse a un bloque federal con los gobernadores de Misiones, Salta y Tucumán son: Fernando Monguillot, Fernanda Ávila y Sebastián Nóblega.