Diputados autoconvocados aprobaron el pase de subte gratis a jubilados porteños

La discusión de la semana pasada por un proyecto de Jorge Macri para que no paguen Ingresos Brutos los monotributistas de las categorías más bajas, generó un clima de disputa con bloques opositores como UP que reclaman extender el beneficio a todas las categorías. En es sentido, el Gobierno porteño no dio aún luz verde para comprometer fondos que no estaban previstos.