Diego Guelar, en La Rural : "Todos los Lamelas en el mundo tienen el mismo mandato"

Este viernes en el predio de la Sociedad Rural se llevó a cabo el encuentro anual del grupo J6, que reúne a los representantes sub 45 de la Bolsa de Comercio , la Unión Industrial Argentina , Adeba, la Sociedad Rural Argentina, la Cámara Argentina de la Construcción y la Cámara de Comercio

Frente a la preocupación que generó esto en varios sectores de la política argentina, Diego Guelar, conocedor de ambas potencias en detalle, primero aclaró que “vivimos en un reality”. “Por primera vez en el siglo 21 los dos rivales más fuertes son la sociedad más importante creada en la historia entre dos naciones. Son el ying y el yang en términos orientales”, aseguró. Sobre el alineamiento con ambos países, Guelar recalcó que Argentina no es ni puede ser equidistante. A pesar de la estrecha relación con China, “somos Occidente, no hay ninguna duda”.

“Lamelas tiene la misma tarea que mi amigo Marc Stanley (ex embajador en el país) . Todos los Lamelas en el mundo tienen el mismo mandato” prosiguió Guelar, dando a entender que no hay encono contra la Argentina, sino que todo se enmarca en un contexto global que tiene como marco una disputa “intracapitalista”.

¿Mercosur sí o Mercosur no?

Para cerrar el panel en el salón El Ceibo, Vicente Gutiérrez (secretario del J6, en representación de ADEBA) consultó al diplomático sobre su postura con respecto al Mercosur.

“Es fundamental para nosotros entender que es nuestra casa. No tenemos capacidad de negociación alguna sin Brasil", respondió Guelar. Sin embargo, no descarto que haya que revisar la forma en la que se construyó el Mercosur en los últimos 30 años. En cuanto a Brasil, Guelar destacó que la geopolítica argentina tiene que pensarse desde el país vecino hasta la Antártida. “Si no miramos eso, solo hacemos comentarios. Somos expertos en relaciones internacionales, nada más”, marcó.

"No entender la centralidad geopolítica, especialmente para Argentina, de Brasil, es no entender un hecho estratégico. Esa es nuestra geopolítica", sentenció.