"Dichos violentos y fuera de contexto": el enojo del sector vitivinícola con las declaraciones de Sturzenegger

Desde la UVA respondieron a Sturzenegger y advirtieron sobre el riesgo para la trazabilidad y los acuerdos internacionales del sector vitivinícola.

Tras las críticas públicas del ministro de Regulación, Federico Sturzenegger, hacia los viñateros de Mendoza por un recurso judicial presentado, Sergio Villanueva, gerente de la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), calificó los dichos como "bastante extraños, terriblemente violentos y fuera de contexto".

En diálogo con MDZ Radio, el representante del sector vitivinícola detalló el trasfondo de la controversia, centrada en la solicitud de mantener el certificado de ingreso de uva (SIU) dentro del proceso de desregulación del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio: 17-12-2025 - AO - SERGIO VILLANUEVA - GERENTE DE LA UNION VITIVINICOLA ARGENTINA El eje del conflicto: el certificado de ingreso de uva (CIU) Villanueva explicó que el conflicto se judicializó "por la inflexibilidad absoluta de un solo punto en 90 puntos". Aseguró que el sector no se opone al paquete desregulatorio en su conjunto, pues "hay muchas cosas que son burocráticas" y la industria "viene trabajando hace mucho tiempo sobre la idea de modernizar y sacar trámites, requisitos, controles que son innecesarios, duplicados".

Sin embargo, destacó la importancia clave del CIU: "Es como el DNI (…) es donde el viñatero le entrega al bodeguero y le dice cantidad, grado alcohólico, variedad, etc.". Su eliminación, argumentó, pone en riesgo un pilar fundamental: "Hay una trazabilidad que le ha permitido a la vitivinicultura, en un mundo muy pararancelario, cada vez que aparece alguna objeción, salir y defenderla". Y agregó: "Hoy, con todas las críticas que se pueden hacer, a cualquier góndola del país, sacas una botella y te podemos decir de qué viñedo vino la uva".

El gerente de la UVA relató que, tras el fallido DNU de desregulación, se alcanzó un acuerdo entre la Secretaría de Agricultura, las provincias vitivinícolas y las cámaras para mantener "10, 12 puntos que hacen a la estructura de fiscalización". Sin embargo, "luego nos dicen que el ministro de Regulación no quiere poner ninguno, o casi ninguno". Frente a la falta de respuesta a un posterior petitorio elevado al Ministerio de Economía, "hubo un grupo de entidades que decidió presentar un recurso de amparo, exclusivamente por el tema del CIU (…) y esa es la respuesta del ministro de Regulación".