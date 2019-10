Día de la Lealtad: qué dijeron los "peronistas unidos" en las redes

#DiadelaLealtad

"LEALTAD"

Hermosa palabra.

Lealtad no es estar en las buenas o en las malas.

Es estar en TODAS.

En lo ideológico. En la vida.

Lealtad es no claudicar aún cuando crees q ya no podés más.

Es no bajar los brazos.

Lealtad es coherencia.

Es gratitud.

Y no se negocia.